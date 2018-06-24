CHP'li Eren Erdem'den ‘usulsüzlük' açıklaması: Arkadaşlarımız bölgede, bu sandıkları iptal ettiriyorlar

Türkiye’nin dört bir yanında seçmenler cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına giderken Şanlıurfa'dan ve kentin çok sayıda ilçesinden ihlal haberleri geliyor. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, esnaf ziyareti sırasında çıkan kavgada 4 kişinin öldüğü Suruç olayında ismi anılan AKP'li Milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın yakını olduğu iddia edilen bir grubun Gap Anadolu Lisesi'ndeki sandıklarda toplu ve açık şekilde oy kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. CHP'li Erdem, sosyal medyadan bölgedeki sandıkların iptal ettirildiğini yazdı.

CHP'li milletvekili Eren Erdem, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan iddialara ilişkin olarak şu açıklamada bulndu:

"Arkadaşlarımız bölgede bu sandıkları iptal ettiriyorlar. Sorun yok. Şu ana kadar iptal sandıklar yaptırdık. Herkes işine baksın, sandıklarına odaklansın."

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Mezopotamya Ajansı’nın, geçen günlerde AKP’li milletvekilinin esnaf ziyareti sırasında çıkan kavgada 4 kişinin öldüğü Suruç’a dair haberinde “AKP'li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız’ın, çok sayıda silahlı koruma ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak HDP'nin sandık görevlilerini darp ettiği, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırttığı” iddiası yer aldı. Haberde şunlar aktarıldı:

“Şimdiye kadar Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giden AKP’li Yıldız ve beraberindekiler, önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koydu. Ardından sandık görevlilerini okul dışına çıkartıp, HDP'li sandık kurul üyelerini darp eden Yıldız ve beraberindekiler, sandık başlarına giderek AKP ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan lehine blok oy kullandırttı.”