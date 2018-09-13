CHP'li Eren Erdem için AB'den gözlemci heyet geliyor

CHP, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım etmek" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan 26. Dönem CHP Milletvekili Eren Erdem'in 19 Eylül’de İstanbul’da görülecek olan duruşmasına, Avrupalı parlamenteri davet etti.

Avrupa Parlamentosu’nun İnsan Hakları Alt Komisyonu’nun görevlendirmesiyle Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunacak olan heyette Roman hakları aktivistliğiyle bilinen ve Avrupa Parlamentosu’nda Sosyalistler ve Demokratlar grubundan İsveçli Avrupa parlamenteri Soraya Post; Liberal Demokratlar grubundan Marietje Schaake ile Sosyalistler ve Demokratlar grubunun Müslüman topluluklar temsilcisi Wajid Khan yer alacak.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erdem’in siyasi nedenlerle hapiste olduğunu belirterek, “CHP olarak çeşitli siyasi geleneklerden gelen ve insan hakları konusunda çalışan Avrupa parlamenterlerinin Eren Erdem’in 19 Eylül günü Çağlayan’daki duruşmasında bulunarak yakından gözlem yapmalarını talep ettik” dedi.