CHP'li Eren Erdem: Erdoğan ÖSO'nun avukatlığını yapmış, geçmişte de FETÖ'nün savcısıydı!

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kendini bilmez bazı terbiyesizler var ya, terörist diye ifade ettiği ÖSO’lar var ya, ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim mehmedimle beraber, senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar" ifadesine tepki gösterdi.

Erdem, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bugün ÖSO’nun avukatlığını yapmış. Geçmişte de FETÖ’nün savcısıydı. ÖSO’nun ne olduğunu herkes biliyor. Cihadçı, selefi, kafa kesen yağmacılardan oluşan bu çeteyi kim Türkiye adına görevlendirdi. Terörle mücadele adına terörü kim silahlandırıp görevlendirdi! Söyleyin kim?"