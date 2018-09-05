CHP'li Erdoğdu'dan 'TÜİK' suçlaması: Milyonlarca insanın rızkını çalıyorlar

CHP Genel Merkezi’nde enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını gerçekçi bulmadıklarını belirtti. TÜİK'in hükümetin gözüne girmek için milyonlarca insanın rızkını çaldığını ifade eden Erdoğdu, “Enflasyon rakamları çarşıya pazara uymuyor. TÜİK’in hükümetin gözüne girmek amacıyla enflasyonu makyajlaması milyonlarca çalışanın rızkının çalınması anlamına gelmektedir. Onun için TÜİK yetkililerini enflasyonu doğru ölçmek ve açıklamak konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

Hükümetin çalışanların aylık ücretlerine 1 Temmuz tarihinden geçerli olarak yüzde 3,5 oranında zam yapılacağı açıkladığını, ancak yaşanan bu kriz sürecinde 6 aylık enflasyonun 1 ayda gerçekleştiğini ve ücretli çalışanların enflasyon altında ezildiğini ifade eden Erdoğdu, “Bu durum karşısında derhal Eşel/Mobil sistemine geçilmeli ücretler ve maaşlar her ay enflasyon oranı kadar artırılmalıdır” diye konuştu.

"Kriz yoksulları vurdu"

Krizin sadece şirketleri vurmadığını, ağırlıklı olarak çalışan yoksul kesimi, emeklileri, kadınları ve engellileri etkilediğini kaydeden Erdoğdu, “Saray ve yandaşlarının çıkardığı bu krizin faturasının hiçbir günahı olmayanlara kesilmemesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Hükümet yandaş sermaye kadar emekçileri de desteklemeli ve bu kapsamda işsizlik fonu asla amacı dışında kullanılmamalı ve işsizlik maaşı artırılmalı, süresi uzatılmalı ve kullanım şartları kolaylaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Üretici fiyatları enflasyonunun bir önceki aya göre yüzde 6,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 artış gösterdiğini söyleyen Erdoğdu, bunun yakın gelecekten enflasyonun çok yükseleceği anlamına geldiğini söyledi ve “6 aylık veya 1 yıllık enflasyon zamları, çalışanların ezilmesi demektir” dedi. ÜFE’de yaşanan artışın özellikle tarım kesimini etkilediğini vurgulayan Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Gıda krizi yaşanır"

“Eğer bu taban fiyatlarıyla devam ederlerse çiftçilerimiz ekmeyecek. Çifçilerimiz ekmezse bizler kentlerde aç kalacağız, bir gıda krizi ortaya çıkacak. Önünü göremeyen hükümetin bu kadar basit bir mantığı anlaması ve çifçilerimizi koruması gerekiyor. Hükümet bütün tarım ürünlerinde ithalat kapılarını açıyor, gümrükleri sıfıra indiriyor. Bu sayede gıda fiyatlarını düşürmeye çalışıyor. Geçmişten beri bunu yaparak çifçinin belini kıran hükümete kötü bir haberim var, döviz kurunu öyle bir patlattılar ki artık dünya tarım ürünleri fiyatları ithalat kapıları açılsa dahi bizim tarım ürünleri fiyatlarımızdan daha pahalı. Hükümeti çifçiyi ezen bu politikadan vazgeçirmeye çalışıyoruz. Bu durumdan korunmanın yolu temel tarım ürünlerinde taban fiyatlarının en az ÜFE kadar artırılmasıdır.”