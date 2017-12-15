CHP'li Erdoğdu'dan 'görselli' muhalefet

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yazılı ve sözlü muhalefetin yanı sıra kurduğu yeni bir birimle “görselli muhalefete” başladı.

Gündemdeki konulara göre, hazırlattığı karikatürleri Twitter’da @aykuterdogdu hesabında paylaşan Erdoğdu, bu görselleri Facebook ve İnstagram hesaplarında da paylaşıyor. Takipçileri tarafından bu görselleri büyük ilgi gören ve paylaşılan Erdoğdu, muhalefet çalışmalarına yeni bir boyut getirmeyi amaçladıklarına belirterek, “Görsellerle, vermek istediğimiz mesajı çok daha kısa, öz ve net anlatılabiliyoruz" dedi.

Erdoğdu, "Sayfalarca anlatılabilecek bir konuyu tek bir görsel ile halkın anlayacağı hale getirmek çok önemli. İnsanların zamanı artık çok kıymetli. Bizi dakikalarca dinlemek ya da okuyarak konuları anlamak yerine tek bir görselimize bakarak o konu hakkında az çok fikri olabiliyor. Görsellerimiz sanırım o nedenle ilgi görmeye başladı. Uluslararası ekonomi çizimlerinden esinlenerek hazırladığımız bu görsel çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğdu bugün de “kendileri Man adalarında para istiflerken, asgari ücretliden fedakârlık bekleyenleri” sembolize eden ve sosyal medya hesaplarında çok sayıda beğeni alan bir görsel paylaştı.