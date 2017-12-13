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CHP’li Erdoğdu’dan Başbakan’a: Dingili bilse doğru hesap yapardı
"Binali Bey'in yerinde olsam, Ankara - İstanbul arasındaki mesafeyi ölçemeyen, dingil hesabından anlamayan kılavuzunu hemen işten kovardım"
CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün TBMM’deki bütçe konuşmaları sırasında İstanbul’dan Ankara’ya gelen bir kamyoncunun yaptığı masraflara ilişkin açıklamasına Başbakan Binali Yıldırım’ın verdiği cevabı eleştirdi. Başbakan’ın “dingil hesabını” bilmediği için yanlış yorumda bulunduğunu ifade eden Erdoğdu, "Ankara-İstanbul arası 850 km diyor. Binali Beyin mantığına göre kamyoncu malı Ankara gişelerden alıp İstanbul gişelerde indiriyor” ifadelerini kullandı.
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