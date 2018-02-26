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Ekonomi

CHP'li Erdoğdu: Türk Telekom'a el konulabilir

"Oger Grubu'nun bu yılki kârdan da payını alarak bankalara olan borcunu ödemesi gerekirdi"

26 Şubat 2018 12:40

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türk Telekom’u 21 yıllığına kiralayan Oger Grubu’nun özelleştirme bedeli için aldığı kredileri ödememesi üzerine, Türk Telekom'a devlet tarafından el konulabileceğini belirtti. 

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğdu, “Türk Telekom, Oger ve AKP eliyle mali açıdan çok sıkıntılı bir şirket haline getirildi. Şimdi geri alınırken kamuoyunun tepki göstermemesi için bilanço makyajlaması operasyonu yapıldığına ilişkin kuvvetli şüphemiz var” dedi. 

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini 21 yıllığına 6.5 milyar dolara devralan Oger Grubu’nun bu parayı şirketin hisselerini rehin ederek aldığı kredilerle ödediğini belirten Erdoğdu şunları söyledi: 

“9 Şubat 2018 günü yapılan duyuru ile Türk Telekom’un 2017’de elde ettiği 1 milyar 135 milyon 532.329 lira net karın, ‘fevkalade yedek akçe’ olarak ayrılacağı ve temettü dağıtımı yapılmayacağı açıklandı. Yani, Türk Telekom’un yüzde 55 hissedarı olan Oger Grubu, devralırken kullandığı kredileri ödeyecek para bulamazken ortağı olduğu şirketin karından payını 2017’de almayacak. Oysa 2006-2015 yılları arasında her yılın ortalama dolar kuru üzerinden yıllık temettü aktarımları hesaplandığında, Oger’in Türkiye’de kurduğu ve yüzde 55 hissesini aktardığı OTAŞ’ın 5.7 milyar dolarlık karı alıp götürdüğü ortaya çıkıyor. Oysa Oger Grubu’nun bu yılki kârdan da payını alarak bankalara olan borcunu ödemesi gerekirdi.”

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