CHP'li Erdoğdu: İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, sandık güvenliğiyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Erdoğdu, "İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir ama hepimizin sürekli de tetikte olması gerekiyor" dedi.

Erdoğdu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi 'YSK'ya güven' tartışmalarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"Öncelikle bir seçimde sandığın korunması gibi bir dert ortaya çıkıyorsa bunu iktidar partisi bir düşünmeli" diyen Erdoğdu, "Gerçekten artık seçimin güvenliği konusunda insanların hakkında soru işareti bırakıyorlar. Ama şu da unutulmasın; CHP'ye daha önce haksız ithamlar yapıldı. CHP sandıklara sahip çıktı, bazı doğu illeri ve uzak mesafeli köylerde sorun yaşandı. Büyük şehirlerde asla böyle bir şey yaşanmadı ve yaşanmayacak. İnsanlar gönül rahatlığıyla oy kullanmaya gidebilir ama hepimizin sürekli de tetikte olması gerekiyor. Sokak sokak inceliyor YSK'ya bildiriyoruz" ifadesini kullandı.

"Sokak sokak inceliyor YSK'ya bildiriyoruz"

"Siyaseti germek doğru değil"



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu ittifak için 'illet ve zillet ittifakı' dediklerini hatırlatan Erdoğdu, "Türkiye'de milyonlarca kişinin oy verdiği bir ittifaka, 'illet', 'zillet' gibi ifadeler kullanarak siyaseti germek doğru bir şey değil. Bu siyaset gerginliğinin sonucunu, Türkiye'de şu anda yaşanmakta olan beyin göçünden Türk ekonomisindeki yaşananlara kadar her yerde görüyoruz. Siyasette doğru bulmadığımız bir üslup bu" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğunu öne süren Erdoğdu, "Bunun sebebi de Türkiye'deki adaletin, hukukun, yargı bağımsızlığının kalmaması, toplumsal kutuplaşmanın çok artması. Burada muhalefetin ağırlıklı kazanacağı bir seçim Türkiye'yi hem yatırım ortamı olarak çok rahatlatacaktır hem de huzur olarak rahatlatacaktır. Bu bilinçle büyük adaletsizliklere karşı yerel seçim kampanyasını götürüyoruz. Biliyorsunuz ki başta Binali Yıldırım'ın istifa etmemesi olmak üzere kamu gücünün çok haksız kullanıldığı bir rekabetin olduğu; ama haklının kazanacağı bir yerel seçime doğru gidiyoruz'' dedi. (DHA)