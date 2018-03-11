CHP'li Erdoğdu: Hükümetin 160 milyar lira KDV iadesi yapacağı boş bir hayal, bütçede böyle bir para yok

CHP ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı ile piyasada KDV iadelerinin ödeneceğine ilişkin iyimser bir hava oluştuğunu belirterek, “Oysa tasarıda böyle bir madde yok. Hükümetin bugüne kadar birikmiş yaklaşık 160 milyar TL KDV iadesi yapacağı boş bir hayal” dedi.

Birgün'de yer alan habere göre, Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yaklaşan seçimler öncesi biriken KDV iadelerini ödeyecekmiş beklentisi yaratarak piyasaya “yeni bir havuç” gösterdiğini ifade etti. TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı’nın, bir mükellefin mal veya hizmet alışları dolayısıyla ödediği KDV’nin, hesaplanan KDV ile telafi edilememesi nedeniyle oluşan ve sonraki döneme devrederek biriken iadelerin ödenmesiyle ilgili Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığını belirten Erdoğdu, “Yani birikmişlerin ödenmesi veya başka borçlara karşılık mahsup edilmesi tamamen Maliye Bakanlığı’nın keyfine bırakılmış” dedi.

"Bakanlığın insiyatifine bırakıldı"

Tasarıdaki ifade edilen 160 milyar liralık birikmiş KDV alacağının yasa çıkınca üç ay içinde ödeneceği gibi bir anlam verilmeye çalışılmasına rağmen gerçekte bunun tamamen Maliye Bakanlığı’nın inisiyatifine bırakıldığının altını çizen Erdoğdu, şunları kaydetti:

“Erken bir sevinç ve gerçekçi olmayan bir beklenti var. Zira bütçede böyle bir para yok. Varsayalım ki Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın belirttiği gibi 3 aylık sürede ödemeye kalktılar. Hazine kasasındaki 30 milyar TL’ye ek borçlanmaları ve yeni vergi getirmeleri gerekir. O zaman da faizleri yukarı çekerler. Yani seçim arifesinde sınırlı bir ödeme yaparak geçici bir canlılık yaratsalar bile faizlerin yükselmesine engel olamazlar.

Hangi sektöre ne kadar iade yapılacağı, ne zaman yapılacağı tamamen bakanlığın inisiyatifinde. Bu durum KDV üzerinden verginin yasallığını askıya alıp yetkiyi bakanlığa bırakarak idareleştiriliyor.”

“Hükümet KDV'yi toplayamıyor"

Erdoğdu, vatandaşın iğneden ipliğe her şeyi satın alırken KDV ödediğini ancak hükümetin aracı mükelleflerden tahsil etmesi gereken KDV’yi toplayamadığını belirterek, “Örneğin 2006’da 19 milyar 722 milyon TL KDV tahakkuk etmişken 15 milyar 911 milyon TL’sini tahsil etmiş. Yani yüzde 80’nini tahsil etmiş. 2017’ye geldiğimizde ise 112 milyar 396 milyon TL KDV tahakkuk etmiş ancak 55 milyar 582 milyon TL tahsil edilmiş. Görüldüğü gibi tahsilat oranı yüzde 49’a düşmüş. Açıkçası vatandaşın tüketim safhasında ödediği KDV’yi aracı olarak devlete yatırması gereken mükelleflerin bu paranın yaklaşık yüzde 51’ini yatırmadığını görüyoruz. Bu, mal ve hizmet satan devlet ile nihai tüketici arasında köprü vazifesi gören aracı mükellefin vatandaştan tahsil ettikleri KDV’leri bir nevi kredi gibi kullandığını gösteriyor” dedi.

AKP’nin göreve geldiğinden bu yana 9 kez vergi affı çıkardığına dikkat çeken Erdoğdu, şöyle devam etti:

“Yani AKP 20 ayda bir vergi affı getirdi. Herkes nasılsa af çıkar beklentisiyle vergisini zamanında ödemiyor. 2017 yılında, 57 milyar TL’si nihai tüketiciden tahsil edilmiş ancak devlete ödenmemiş KDV olmak üzere, toplamda 134 milyar liralık tahakkuk etmiş vergiyi toplayamayan AKP hükümeti, kamu finansmanı için 16 milyar 816 milyon dış, 66 milyar 805 milyon da iç olma üzere, toplamda 83 milyar 622 milyon lira hazineyi borçlandırmış durumda. Bu borcun vadesine göre hazineye faiz maliyeti 10 milyar TL’nin üzerinde olacak. Yani, sadece tahakkuk etmiş 55 milyarlık KDV’nin toplanması bile bu maliyeti üçte bire indirecekti. Devlet alacaklarını denetlemez ve zamanında tahsilat yapmazsa böyle devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan, el yordamıyla idare edilen bir Türkiye görüntüsü ortaya çıkar.”