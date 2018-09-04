CHP'li Erdoğdu: Bu işin sonu kötü

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye\'nin dış borcunun 466 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, \"Ülkenin batma riski, dünyanın en yüksek seviyesine çıktı, 550 CDS. 500\'ü geçtiğinde \'Bu ülke batmıştır\' deniliyor. Bakın İzlanda\'nın 18-19, İngiltere 30, Fransa 40, bizim 550. Buna dayanamayız, bu işin sonu kötü. Bu sadece bir ekonomik kriz değil, tarihimizde görülmemiş bir şeyle karşı karşıyayız\" dedi.

CHP\'li Aykut Erdoğdu parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğdu, TÜİK tarafından yapılan son açıklamada TÜFE\'de 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2.30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.90 artış gösterdiğini söyleyerek, \"Bu rakamları inandırıcı bulmuyoruz. Hepimiz alışveriş yaparken markete gittiğimizde fiyatların çok daha fazla yükseldiğini görüyoruz. TÜİK yetkililerini uyarmak istiyoruz. TÜİK\'in hükümetin gözüne girmek amacıyla enflasyonu makyajlaması, çalışanın rızkının çalınması anlamına gelmektedir\" dedi.

Yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından Türkiye\'de intihar olaylarında artış yaşandığını belirten Erdoğdu, \"Hükümet krize karşı açıkladığı önlemlerde, çalışan kesimi yok saymaktadır. İşten çıkarmalar yaygınlaşmakta, yoksulluk açlığa dönüşmektedir. Hükümet, yandaş sermaye kadar emekçileri de desteklemeli ve bu kapsamda işsizlik fonu asla amacı dışında kullanılmamalı ve işsizlik maaşı artırılmalı, süresi uzatılmalı ve kullanım şartları kolaylaştırılmalıdır. Bu kriz döneminde yoksulların arkasında durmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Girdi fiyatlarındaki artışın çiftçileri olumsuz etkilediğini söyleyen CHP\'li Erdoğdu, \"Çiftçilerimiz ekemeyecek, bizler de kentlerde aç kalacağız. Önünü göremeyen hükümetin çiftçileri koruması gerekir. Çiftçimiz bu fiyat artışına karşı korunmalıdır\" değerlendirmesinde bulundu.

\'DÖVİZ ÜZERİNDEN SÖZLEŞMELER DERHAL TL\'YE DÖNMELİ\'

\"Hükümet vatandaşa sürekli baskı yapıyor, dolar ile değil TL ile işlem yapın\" diyen Erdoğdu, şöyle konuştu:

\"Ama milyarlarca dolar büyüklüğündeki yandaşlarla yapılan sözleşmelerde hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Bakın 3\'üncü havaalanına 6 milyar avro talep garantisi verildi. Niye TL üzerinden garanti verilmiyor da avro üzerinden garanti veriliyor. Bu beş tane havuzcu şirket eğer bu kadar yurtseverler ise, bu kadar milli iseler, bütün bu krizi Trump çıkarmışsa, hadi bakalım şu günkü kur itibariyle dönsünler TL\'ye. Niye dolar üzerinden garanti alıyorlar. Bu kadar kur artarken, bu kadar fahiş karlar elde ederken utanmıyorlar mı? Döviz kuru neredeyse iki katına çıkmış, utanmıyorlar mı? Recep Tayyip Erdoğan yanındaki iş adamlarına talimat versin. Bu garantiler TL\'ye dönsün. Yapabilir mi, hayır. Onların gözü gariban manavın, kasabın, asgari ücretlinin cebinde. Tekrar uyarıyoruz. Yandaşlar ile yaptığınız döviz üzerinden sözleşmeler derhal TL\'ye dönmeli.\"

\'LİYAKAT YOK BU ÜLKEDE\'

Türk lirasının itibarının yerle bir edildiğini öne süren Erdoğdu, \"Halk Bankası soyuldu, kimsenin açıklama yaptığı yok. Halk Bankası 8 kere açıklama yapmak zorunda kalıyor. Çünkü Halk Bankası\'nın yaptığı açıklamaya kimse güvenmiyor. Güzelim Halk Bankası, o esnafa kredi vermesi gereken bankanın düşürüldüğü duruma bakın. Durum bu noktaya gelmiş. Gerçekten içler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Peki niye bu noktaya geldik. Birincisi, liyakat yok bu ülkede. Ekonominin bütün yetkilerini damadına teslim etti. Bu ülkede damadından başka kimse yok mu? Yurt dışına böyle bir görüntüyü nasıl verirsiniz. Bu bir hanedan görüntüsüdür\" şeklinde konuştu.

\'BİR TEK BİZ YIKILDIK\'

Hükümetin bütün faturayı dış güçlere kesmeye çalıştığını söyleyen Erdoğdu, \"Trump dediğiniz adam, dengeli bir yönetici değil. Hem kendi ülkesinin başına bela, hem de dünyaya bela. Her ülkeye sataşıyor. Meksika\'ya vuruyor, Brezilya\'ya saldırıyor, Çin ile uğraşıyor. Bir tek biz yıkıldık. Çünkü gücümüz gitmiş. 466 milyar dolar dış borcu bir günde Trump yapmadı. 15 yılda bunlar yaptılar. Milli gelir hesaplarında sahtekarlığı Trump yapmadı. Dünyanın en büyük 17\'inci ekonomisiydik, iki ay içerisinde 22\'inci sıraya geriledik\" dedi.

\'BU GÖRÜNTÜYE KİM İNANIR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile görüşmesinde Bilal Erdoğan\'ın da yer almasına tepki gösteren Erdoğdu, sözlerini şöyle tamamladı:

\"En son Bilal Erdoğan\'ın fotoğrafı. Kırgızistan\'la resmi görüşmede hiçbir resmi sıfatı olmayan Bilal Erdoğan\'ın masada ne işi var. Suçtur bu. Burada devlet sırları konuşuluyor. Bilal Erdoğan\'ın sizden bizde bir farkı yok. Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan\'ın malı değil. Bilal Erdoğan o masaya oturamaz, oturmamalıdır. Bu görüntüyü veremezsiniz. 3 bin yıllık devlet kültürü var. Çadır devletine dönüştü, bu görüntü çadır devleti görüntüsüdür. Sonra döviz kuru niye artıyor. Bu görüntüye kim inanır. Kim size fon gönderir. Ülkenin batma riski, dünyanın en yüksek seviyesine çıktı, 550 CDS. 500\'ü geçtiğinde bu ülke batmıştır deniliyor. Bakın İzlanda\'nın 18-19, İngiltere 30, Fransa 40, bizim 550. Buna dayanamayız. B u işin sonu kötü. Bu sadece bir ekonomik kriz değil, tarihimizde görülmemiş bir şeyle karşı karşıyayız. Bu iş sosyal bir krize dönüşecek\" dedi. Erdoğdu, bir soru üzerine işçi ve memur sendiklerinin bu gelişmeler karşısında sessiz kalmasını da eleştirdi.



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