CHP'li Erdoğan Toprak: Kürt AKP'si çalışmalarına hız verilmiş durumda

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Kürt siyasetinde iktidar destekli bir siyasi yapılanma hazırlığı olduğunu ileri sürdü.

"AKP alternatif parti oluşumuna yönelmiş durumda"

Toprak, şunları söyledi: “Kürt sorununu çözme konusundaki samimiyetsizliği, yıllardır tescilli olan Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı, yine yapay çözümler, gizli kapaklı çalışmalar yürütüyor. İktidar, Kürt siyasetinde kendi kontrollerinde, bir alternatif parti oluşumuna yönelmiş görünüyor.

Suriye’de Kürt Federasyonu ilanı ve ABD-Rusya destekli PYD’nin, etkinlik alanını genişleterek, Cerablus üzerinden Akdeniz’e ulaşma adımlarının hızlanmasıyla, Irak ve Suriye’de, Kürtler içinde siyasi hareketlilik yükselmiş durumda. Çözüm Süreci’nde, Erdoğan, MİT ve AKP iktidarı, Irak ile Suriye’deki Kürt siyasi hareketleriyle, Diyarbakır’da toplantılar, konferanslar organize edilmesine olanak sağlamıştı.

"Kürt AKP'si çalışmalarına hız verildi"

Şimdi de Suriye’deki PYD karşıtı Kürt siyasi partilerini 11 Haziran’da Şanlıurfa’da toplayarak, Barzani yönetimi ile işbirliği içinde, bölgesel Kürt siyasetini örgütleme, yönlendirme çabasına girdi.

Eş zamanlı olarak, Güneydoğu’da İslamcı yanı ön plana çıkacak, kendi ifadeleriyle ‘inançlı Kürtleri’ çatısı altında toplayacak bir Kürt AKP’si oluşturma gayretlerine ve tabana yayma çalışmalarına hız verilmiş durumda.”

"Çözüm Süreci’nin yeniden başlaması için uluslararası güçlerin devreye girdiğini söylenmekte"

Başbakan Binali Yıldırım’ın, PKK’nın kendilerine doğrudan ve dolaylı yollarla, müzakerelere başlanması, çatışmaların sonlandırılması haberleri gönderdiğini söylediğini anımsatan Toprak şöyle devam etti:

“Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, operasyonlar sonrası, çözüm müzakerelerinin yeniden başlayabileceğini söyleyince, Cumhurbaşkanının sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Oysa Başbakan Binali Yıldırım’ın sözleri, bir anlamda PKK, İmralı ve Kandil ile hükümet arasında, doğrudan ve dolaylı şekilde, arabulucular vasıtasıyla, bir takım temasların olduğunun itirafıdır.



Başbakanın sözlerinin, Cumhurbaşkanlığınca sessizlikle karşılanması anlamlıdır. Oslo müzakerelerinde, Çözüm Sürecinde, Kandil, Ankara, MİT arasında arabuluculuk yaptığını, dönemin Başbakanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün, MİT’teki görüşmeyi kameralar aracılığıyla dışarıdan izlediklerini açıklayan Kuzey Iraklı Kürt Siyasetçi Mehmet Emin Pencewini, birkaç gün önce, Çözüm Süreci’nin yeniden başlaması için önemli girişimler olduğunu, uluslararası güçlerin devreye girdiğini söylemektedir."