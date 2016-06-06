CHP'li Erdoğan Toprak: Davutoğlu'nu bu 15 madde götürdü

AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevinden ayrılırken "Olanlar benim tercihim değil, zaruret!" diyen Ahmet Davutoğlu’yla ilgili süreç siyasetteki güncelliğini korurken, “Davutoğlu’na görevi niye bıraktırıldı?” sorularına bir yanıt da CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’tan geldi. Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’in aktardığına göre, Toprak, Davutoğlu’nun görevden ayrılmasına giden süreci 15 başlıkta topladı.

15 madde'de Davutoğlu'nun 'zaruri' ayrılık sebebi

-Dolmabahçe Deklarasyonu

-Hakan Fidan Krizi

-Davutoğlu’nun açıkladığı Yolsuzluk ve Şeffaflık Paketi

-Siyasi Etik Yasası

-Koalisyon kurulmasından yana olması

-Başkanlık Sistemi konusunda fazla istekli olmaması

-Kendi MKYK listesini yapmak istemesi

-Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemesi ve akademisyenlerin tutukluluğuna itiraz etmesi

-Gerek Can Dündar ve Erdem Gül’ün gerekse barış bildirisine imza atan akademisyenlerin tutuklanmasında, Davutoğlu tutuksuz yargılamadan yana olduğunu söylerken, Cumhurbaşkanı tutuklanmaları görüşünü gündeme getirdi.

-Çözüm Süreci Krizi

-Davutoğlu’nun harcamalar ve ihaleler konusunda hassasiyet göstermesi, yapılan tüm ihale sonuçlarını Başbakanlığa getirterek kendisine yakın danışman ve bürokratlara inceletmesi, bazı büyük ihalelere onay vermemesi.

-Bürokrasideki atama krizi

-AB konusunda Davutoğlu’nun öne çıkması

-Obama’yla görüşmesinin gündeme gelmesi

-Örtülü Ödenek yasa değişikliği konusunda ayak sürümesi

-Gül-Arınç ekibiyle daha yakın olduğu dile getirilen Davutoğlu’nun, başbakan olduktan sonra kendi medyasını oluşturma çabasına girmesi.