CHP'li Erdoğan Toprak: AKP ile koalisyonda 4 bakan ön şart olmamalı, zamanla tabanı ikna ederiz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, AKP ile koalisyon ihtimallerine ilişkin olarak, "Aracılarla diplomatik bir tarafik yürütülüyor. Dört bakanın dokunulmazlığı kalktı zaten. O süreç istendiği zaman geri gelebilir. Dolayısıyla bunu koalisyonun ön şartı olarak koymak doğru değil. Zaman içerisinde tabanımızı ikna edebiliriz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “AKP ile önyargısız görüşeceğiz, rövanşist bir tutumumuz olmayacak” açıklamasına da değinen Toprak, "Geçmişe saplanıp intikam duygusuyla hareket ederek koalisyon kurulmaz ama toplumda bozulan dengeleri de oturtmak gerekiyor. Toplum vicdanını yaralayan konuları zaman içinde çözmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan (28 Haziran 2015) Erdoğan Toprak'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Kampanyayı ekonomi merkezli yürüttünüz. “Özgürlüklere ya da başka konulara daha fazla vurgu yapsaydık” diye pişmanlığa kapıldınız mı?



Kamuoyu, CHP’nin özgürlükler, insan hakları, demokrasi, laiklik konusundaki tutumunu biliyor. Bizim amacımız toplumun yaşamsal sorunlarına değinmekti. Kampanyamızın merkezinde, 17 milyon yoksul, 10 milyon emekli, kredi kartı kullanıcıları ve taşeronlar vardı. ‘Emekliye İki maaş ikramiye vereceğiz” dedik, “Nereden bulacaksınız o parayı” dediler. Hanlar, hamamlar vaat etmedik ki! 90 yıllık Cumhuriyet bugüne kadar 12 maaş vermiş, batmamış da 14 maaş verince mi batacak?



Yine de çiftçilerin ve ev kadınlarının çoğunlukla AK Parti’ye oy verdiğini öğrendik. 1.5 liraya mazot gibi vaatleriniz neden karşılık bulmadı?



Kampanyamızı yeterince anlatamamış olabiliriz ama bu daha çok sosyolojik bir durum. Az eğitimli kesimler sağ partilere yatkın oluyor.

‘4 bakan koalisyona ön şart olmamalı’

Gönlünüzde yatan koalisyon seçeneği hangisi?



MHP, koalisyon kurmayacağını söyledi. Dolayısıyla çok fazla seçenek kalmadı zaten ama MHP-HDP-CHP koalisyonu toplumun uçlardan merkeze gelmesi açısından iyi olurdu. MHP ve solun birbirine karşı ters bir bakışı vardı. 1999’da yapılan koalisyon sayesinde çok şey değişti. Anladık ki perde arkasından kardeşi kardeşe vurduran birileri varmış. O koalisyonun değiştirdiği algı sayesinde geçen yıl MHP ile ortak cumhurbaşkanı adayı gösterebildik. Eğer bu seçimden sonra üçlü koalisyon kurabilseydik, MHP ve HDP birbirini daha iyi tanıyacak ve daha iyi çözümler üreteceklerdi.



Ama artık muhalefetin üçlü koalisyon kurma ihtimali ortadan kalktı diyebilir miyiz?



Şu an zayıfladığını görüyoruz ama Süleyman Demirel’in dediği gibi, 24 saat siyasette çok önemli bir zamandır. Her an her şey olabilir.



AK Parti-CHP koalisyonuna nasıl bakıyorsunuz?



Bu meseleye partiler açısından değil, ilkesel olarak bakarız. Toplumun temel sorunlarını çözecek politikaları koyabilirsek her şey mümkündür.



Perde arkası görüşmeler nasıl gidiyor?



Diplomasi bir uzlaşı sanatıdır. Haberler gelip gidiyor. Bunu inkâr edemeyiz.



AK Parti ile CHP arasında aracılar mı var yani?



İllaki vardır. Bu da normaldir.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın taşınması, dört bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi gibi görüşmeleri gerecek konuların masaya koyulmaması söz konusu mu?



Dört bakanın dokunulmazlığı kalktı zaten. O süreç istendiği zaman geri gelebilir. Dolayısıyla bunu koalisyonun ön şartı olarak koymak doğru değil.



Ya Cumhurbaşkanı’nın konumu? Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın Başbakanlık’a devredilmesini şart koşacak mısınız?



Önceliğimiz olan 14 madde belli. Diğerleri kendi içinde çözülecek şeyler. İntikam duygusuyla, bilek güreşiyle bu işe girersek Türkiye kaybeder. Güçlü bir iktidar kurarsak herkes kendi sınırlarına doğal olarak çekilir, Cumhurbaşkanı konumunun dışına çıkamaz.



Eşit sayıda bakanlık ve dönüşümlü Başbakanlık şartı masada zorlanır mı?



Sonuçta AK Parti yüzde 41, CHP yüzde 25 aldı... Bu meseleye oy oranlarıyla bakılmaz. Kurucu bir irade gibi çalışıp, güçlü iktidarlarla Türkiye’nin önünü açmak gerekiyor. Ekonomide, dış politikada sıkıştık, toplum ikiye ayrıldı. Büyük tamiratlar gerekiyor. Bakanlık pazarlığı yapılacak kadar basit düşünülmemeli.

‘İntikam duygusuyla koalisyon kurulmaz’

Kılıçdaroğlu “AKP ile önyargısız görüşeceğiz, rövanşist bir tutumumuz olmayacak” dedi.



Doğrudur. Böyle olmalı. Geçmişe saplanıp intikam duygusuyla hareket ederek koalisyon kurulmaz ama toplumda bozulan dengeleri de oturtmak gerekiyor. Toplum vicdanını yaralayan konuları zaman içinde çözmemiz gerekiyor.



AKP-CHP koalisyonu kesinleşirse kendi tabanınızı ikna edebileceğinizi düşünüyor musunuz?



Zaman içinde ikna edebiliriz. Özgürlükler, temel hak ve hürriyetler konusunda mesafe alırsak, yoksulluğu giderirsek, emeklinin ve memurun sorununu çözersek, dış politikada gerekli hamleleri yaparsak, Gezi’nin faillerinin yargılanmasını sağlarsak tabanımız bize inanacaktır. Bugünkü haliyle bakmamak gerekir.



Bütün bu söylediklerinizden AK Parti-CHP koalisyonu ihtimalinin güçlendiğini söyleyebilir miyiz?



Hayır, ben ille de AKP ile kurulsun demiyorum. AKP, Meclis’teki sandalye sayısına güvenip şartlarını dayatmaya çalışırsa seçime gideriz ama bu bir şey değiştirmez. Bir puan artar ya da azalır, ülkenin önü açılmaz. Ekonomideki kan kaybı artar, uluslararası alandaki hamlelerimizi geciktirir. Ama son seçenek seçim olursa CHP olarak buna da hazırız.

‘Kemal Bey, Deniz Baykal'a her zaman önem verdi’

Baykal-Erdoğan görüşmesini nasıl karşıladınız?



Sürpriz oldu ama Deniz Bey saygı duyduğum bir insan. Giderken Genel Başkan’ımızdan da izin almış.



Bu görüşmenin parti içinde tepki yarattığı doğru mu?



Bazı arkadaşlarımızın itirazları oldu.



Deniz Baykal’ın Meclis Başkanı olmasını şahsen onaylıyor musunuz?



Evet, hatta başkan olmasını talep eden ilk dört imza içinde benim de imzam vardı. Deniz Bey, siyasi tecrübeye sahip, ağırlığı olan biri. Cumhurbaşkanı ve parlamento arasında iyi ilişkiler kurabilir.



Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmeye ve Baykal’ın Meclis Başkanlığı’na sıcak bakmadığı doğru mu?



Olumsuz baksa aday göstermezdi.



Deniz Baykal’ın yemekte sitem konuşması yaptıktan sonra tablonun değiştiği söyleniyor.



Hayır. Sitem konuşmasından önce de Kemal Bey’in aklında Baykal ismi vardı. Konuşma hiçbir şeyi değiştirmedi. Kemal Bey, Deniz Bey’i her zaman önem verip ayrı bir yere koymuştur.

