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Politika

CHP'Lİ ERDEM'İN ''EVET OYU KULLANACAĞI'' İDDİALARI KAYSERİ (A.A)

24 Temmuz 2010 23:35

-CHP'Lİ ERDEM'İN ''EVET OYU KULLANACAĞI'' İDDİALARI KAYSERİ (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Eşref Erdem'in referandumda ''evet'' oyu kullanacağı iddialarıyla ilgili olarak, ''AKP'nin gizli gündemine tutsak olmak, perdenin arkasındaki tehlikeyi görmemek ilginç'' değerlendirmesinde bulundu.  Kılıçdaroğlu, Malatya'dan Kayseri'ye gelişinde özel uçakta beraberindeki gazetecilerle sohbet etti.  Bir gazetecinin, ''CHP milletvekili Eşref Erdem'in referandumda evet oyu vereceğine'' ilişkin bir gazete haberi olduğunu hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, Erdem ile bir görüşme yapmadığını, bu nedenle haberin içeriği konusunda bilgi sahibi olmadığını kaydetti.  Kılıçdaroğlu, ''İnsanlar referandumda diledikleri gibi oy kullanabilirler. Ama AKP'nin gizli gündemine tutsak olmak, perdenin arkasındaki tehlikeyi görmemek ilginç. Deneyimli bir siyasetçinin bunu görmesini isterdim'' dedi.

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