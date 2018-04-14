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CHP'li Erdem'den Başbakan Yıldırım'a: ABD uşağı

CHP Grup Başkanvekili'nden AKP'ye: Size de bu yakışır

14 Nisan 2018 16:54

Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de gerçekleştirdiği hava operasyonu ‘olumlu’ gördüğünü söylemesini eleştiren CHP İstanbul Eren Erdem, “Bunlar işte böyle ‘dış mihrakların uşağıdır!!’ ABD uşaklarıdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım’ın, bugün İstanbul’da partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili bir haberi kişisel Twitter hesabından paylaşan Erdem, Not edin, yazın kenara... Bunlar işte böyle “dış mihrakların uşağıdır!!” 15 Temmuz’un arkasında ABD var, ABD terörü silahlandırıyor, ABD, faiz lobisinin başı, ABD, Türkiye düşmanı diyen bu kişiler, herkesi ajanlıkla suçladı. Ve GERÇEK YÜZLERİ işte budur. ABD uşaklarıdır” dedi.

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