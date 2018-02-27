CHP'li Erdem'den Akit TV hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Akit TV’de yayımlanan ‘Gün Başlıyor’ isimli programda sunucu Ahmet Keser’in sarf ettiği "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız” sözlerini yargıya taşıdı. Akit Televizyon ve Radyo AŞ ile Ahmet Keser hakkında suç duyurusunda bulunan Erdem, programdaki ifadelerle sözü geçen bölgelerde yaşayanlar ile TBMM üyelerinin tehdit edildiğini, ‘hain' suçlamasıyla hakarette bulunulduğunu, iftira ve halkı kin ile nefrete sürükleme suçlarının işlendiğini kaydetti.

Tüm yurttaşları da konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya çağıran CHP milletvekili; hazır dilekçe örneği yayınlayarak “Özellikle Cihangir’de, Nişantaşı’nda, Etiler’de oturan yurttaşlarımız bu form dilekçeleri doldurarak en yakın savcılıklara başvurmalıdır. Akit kustuğu bu kin ve nefretin hesabını vermelidir” ifadelerini kullandı.

"Akit kime ne mesajı veriyorsa, bunun hesabını yargıya vermelidir”

Sunucu Keser ile kanal sorumlularının anılan suçları alenen işlediğinin altını çizen Erdem, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede “Şüpheliler bu ve buna benzer suç eylemlerini de ilk kez işlememekte, anılan suç eylemlerini sürekli olarak gerçekleştirmektedir” dedi.

Akit TV’de canlı yayınlanan programda kullanılan ifadeleri 'alenen katliam çağrısı’ olarak nitelendiren Erdem, "Akit kime ne mesajı veriyorsa, bunun hesabını yargıya vermelidir” diye konuştu.

Bir diğer CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da, Keser’in sözleriyle ilgili RTÜK’e şikayette bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ı göreve davet etmişti.