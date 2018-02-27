Akit TV'den: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Etiler'den, Meclis'ten başlarız

Akit TV’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, sunucu Ahmet Keser'in ifadeleri tepki çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivilleri öldürdüğüiddialarına sinirlenen Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Akit TV sunucusu Ahmet Keser'in, canlı yayında sarf ettiği, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" sözlerini Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikâyet etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ı göreve davet etti.

Ahmet Keser, iki yıl önce de Adana Aladağ’da 11'i çocuk 1'i eğitmen olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınına ilişkin olarak, "O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı, Nişantaşı'nda Cihangir'de oturan Beyaz Türkler yaktı" demesiyle gündeme gelmişti.