CHP'li Erdem: Süleyman Soylu, ocak ayında kabinenin dışında kalacak

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, \"Kendisi, dün itibarıyla bir siyasi mevtadır. Ocak ayındaki revizyonda Süleyman Soylu, bir daha o kabinenin dışında kalacak, diye temenni ediyor ve düşünüyorum\" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdem, Balıkesir\'de partisinin Karesi İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kongresi\'ne katıldı. Karesi\'deki bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda düzenlenen kongrede divan başkanlığına seçilen CHP\'li Erdem, partililere seslendi. CHP\'nin kongrelerini kongre salonlarında yaptığını söyleyen Erdem, şöyle konuştu:

\"Birileri, kongrelerini başka yerlerde yapar. Bir haftadır iktidar partisinin kongresine tanıklık ediyoruz. İktidar partisi, bir haftadır kongre yapıyor, genel bakan seçmek için. \'Nasıl yani?\' derseniz Süleyman Soylu çıkmış, genel başkan olma adına, Erdoğan\'ın yerine geçme adına, bir PR çalışması yapıyor; reklam çalışması yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi\'nden de ekmek yiyeceğini sanıyor. Dün, bütün hesabı tabiri caizse zaten \'siyasi bir kadavra\' olan ilgili şahsın siyasi geleceği dürüldü. Kendisi, dün itibarıyla \'siyasi mevta\'dır. Ocak ayındaki revizyonda Süleyman Soylu, bir daha o kabinenin dışında kalacak, diye temenni ediyor ve düşünüyorum. Aksi takdirde bunu iktidar partisi düşünsün. Parlamentoda, Erdoğan\'ı eleştirdiğimiz zaman üstümüze geliyorlar. Erdoğan\'ı eleştirmemek için cansiparane bir mücadele verirken, bütün siyasi geçmişi ona küfretmekle geçmiş olan bir kişi, getirilip, bakan yapılıyor. İlginç bir durum. Bu kişinin nelere hazırlandığını biliyoruz. Dün, grup başkan vekilimiz ifade etti. 10 gün önce de ben bir televizyon kanalında söylemiştim. Biz Demokrat Parti\'yi siyasi tarihimizin önemli bir geleneği olarak görüyoruz. Bir kişiyle kurumları ilişkilendiremeyiz. İlgili kişi, zaten Kırat tarafından sırtından atılmıştır. Söyleyeceğimiz sözler, Demokrat Partili vatandaşlarımızı en ufak bir üzüntüye sevk etmemelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu\'nun kılına zarar verme teşebbüsünü dahi gerçekleştirenlerin dünyayı başına yıkma konusunda kararlıyız.\"

Kudüs konusuna da değinen Erdem, \"Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Kudüs davası için bedel ödemiş ve hala ödemeye devam eden bir siyasi merkezden bahsedeceksek, bu Türkiye\'nin soludur.\"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de kongredeki konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu\'yu eleştirdi. Tüm, \"Bir içişleri bakanının görevi, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bir içişleri bakanı, ana muhalefet partisi başkanını tehdit edemez. İçişleri Bakanı, \'Sayın Kılıçdaroğlu sen bittin\' diyor. Bu, normal bir devlet dili değil. İçişleri Bakanı\'na sesleniyorum. Sana bunu söyletenlere sesleniyorum. Bu ülke, böyle idare edilmez. Bu ülkeyi asla size bırakmayacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yaş günü olması nedeniyle Eren Erdem ve CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki, kongre salonunda pasta kesti.

Öte yandan Dilek Yalçın ile mevcut başkan Onur Ayan\'ın listelerinin yarıştığı kongrede oylama sürüyor.

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