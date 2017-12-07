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CHP’li Erdem: İsrail ile yapılan anlaşmalarda Tel Aviv yerine Kudüs yazılmasına neden izin verildi?

“Uluslararası anlaşmalarda başkentler yazılır, teamüller böyledir”

07 Aralık 2017 18:10

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “Kudüs’ün Filistin’in başkenti olmasının” Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı fikirde oldukları ender konulardan biri olduğunu belirterek, neden İsrail’le imzalanan antlaşmalarda İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ün kabul edildiğini sordu.

TBMM’deki torba yasa görüşmelerinde grubu adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Erdem, “Kudüs, siyasi iktidara göre Filistin’in başkentidir, Filistin’in başkenti olmalıdır. Ancak İsrail ile Türkiye arasında yapılan ikili anlaşmalar var. Bu anlaşmalarda, usul açısından anlaşma tanzim edildiği zaman anlaşma metni içerisine nerede imzalanırsa imzalansın iki ülkenin başkentleri yazılır. Mavi Marmara Anlaşması’na gelin beraber bakalım, bizim Dışişlerimiz İsrail’in başkenti olarak nereyi görüyormuş, beraber okuyalım: ‘Bu anlaşma, Ankara ve Kudüs’te 28 Haziran 2016 tarihinde her biri eşit derecede geçerli Türkçe, İbranice ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha hâlinde akdedilmiştir’ diyor” ifadelerini kullandı.

“İktidar Tel Aviv yerine neden Kudüs yazıldığını bilemeyecek kadar ön görüden yoksundur”

Devletler arası antlaşmalarda teamül gereği devletlerin başkentlerinin isimlerinin zikredildiğini belirten Erdem, zikredilir.  Uluslararası anlaşmalarda teamül böyledir. AKP, İsrail’le yaptığı bütün anlaşmaları Tel-Aviv yerine Kudüs’te imzalamıştır, bu çelişki değil midir?. İktidara çok basit bir soru soruyorum: Neden Tel Aviv değil de Kudüs? Uluslararası anlaşmalarda başkentler yazılır, teamüller böyledir. Bu iktidar Tel Aviv yerine neden Kudüs yazıldığını bilemeyecek kadar ön görüden yoksundur” diye konuştu.

Eski AKP Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal da Erdem’le aynı konuya dikkat çekerek, Mavi Marmara anlaşmasında "Kudüs'te imzalanmıştır" ibaresi olduğunu hatırlatarak "Trump'tan önce AKP Kudüs'ü tanıdı" yorumunda bulunmuştu.

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