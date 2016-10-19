CHP'li Erdem: Ensar skandalının üzerini örtenler, istismarı yaygınlaştırıyor

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, son aylarda artan cinsel istismar olaylarının önlenmesi ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı’na önerge sundu.

“Cinsel istismar haberlerinin haber değeri taşımayacak kadar yaygınlaştığını” belirten Erdem, “istismarın normalleşmesinin ahlaki erozyonu pekiştirdiğini” ifade etti. Siyasi iktidarın cinsel istismarın üzerini örtmeye çalıştığını ifade eden CHP’li Erdem’in araştırma önergesi şu şekilde:

"Son 3 günde basına yansıyan 5 cinsel istismar olayı oldu"

“Ülkemizde son aylarda cinsel istismara ilişkin ihbar ve haberlerde önemli bir artış gözlemlenmektedir. Hemen her gün özellikle okul çağındaki çocuklara yönelik istismar haberleri toplumsal vicdanı zedelemekte ve bu haberler sıradanlaştığı ölçüde ahlaki erozyona neden olmaktadır. Son 3 günde internet medyasına düşen 5’ten fazla cinsel istismar haberinin olması ürkütücüdür:

Osmaniye’de, 13 yaşındaki A.N.Ç.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 kuzeni tutuklanmış ve A.N.Ç., kendisini kuzenlerinin uzun süredir taciz ettiğini belirtmiştir.

Kayseri’de parkta tanıştığı 14 yaşındaki erkek çocuğunu otele götürerek cinsel istismarda bulunduğu belirtilen 38 yaşındaki Murat K., 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Erzurum’daki bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeninin 'cinsel istismar' suçundan 265 yıla kadar hapsi istendiği davada mağdur öğrenciler ifade vermiştir.

Antalya’da bir yavru kediye tecavüz edilmiş, üç gün sonra bıçakla yaralanan yavru kedi, şu anda ağır yaralı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yüksekten düşerek hayatını kaybettiği söylenen 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar yapıldığı ve çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmıştır.”

"Ensar skandalının üzerini örtenler istismarın yaygınlaşmasına neden oluyor"

“Ensar Vakfı’nda ortaya çıkan skandalın üzerinin örtülmesiyle birlikte ciddi artışın gözlemlendiği cinsel istismar olaylarına karşı ne yazık ki hiçbir şekilde etkili önlemler alınmamakta ve istismara maruz kalan kişilere yönelik mahalle baskısı nedeniyle birçok vaka da açığa çıkmamaktadır. Yanı sıra cezai tedbirlerin ağırlaştırılmaması ve hükûmet yetkililerince olayların “bir kereden bir şey olmaz” anlayışıyla basit ve sıradanmış gibi sunulması, istismarın maalesef daha kolay gerçekleşmesine ve cezasız kalmasına neden olmaktadır. “

"Medya istismara maruz kalmış kişileri deşifre ederek suç işliyor"

“Cinsel istismarın takibi ve rehabilitasyon süreçleri de ülkemiz açısından içler acısı durumdadır. Medyada istismara maruz kalmış kişilerin açıkça deşifre edilmesi, devletin iyileştirme merkezlerinde uzman eksikliğinin olması ve konuya ilişkin toplumun bilinçlenmesini sağlayacak eğitsel altyapının henüz geliştirilememiş olması, cinsel istismarın haber değeri bile taşımayacak kadar sıradan bir olay olarak algılanmasına neden olmaktadır. Okullarda akil insan rolündeki eğitimcilerin istismarın bizatihi öznesi olması ise toplumda güven sorununu da bir yandan pekiştirmektedir. Bu anlamda toplumda cinsel istismarı sıfıra indirgeyecek önlemlerin araştırılması, istismara uğrayan bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, istismara toplumsal bilinci geliştirmenin yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci maddesi ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılmasını saygılarımla arz ederim.”​