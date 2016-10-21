CHP'li Erdem: CNN Türk "Teknik imkânların yetersizliği" diyerek beni canlı yayına bağlamadı

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, CNN Türk ekranında şahsına söylenen bir söze karşı cevap hakkını kullanmak istediğinin engellediği iddiasıyla sert tepki gösterdi. Şirin Payzın'la 'Ne Oluyor?' isimli programında gazeteci Rahim Er'in şahsına yönelik sözlerine karşı cevap hakkını kullanmak isteyen CHP’li Erdem, kanal yönetiminin “teknik imkân olmadığı” gibi bir gerekçeyle bunu kabul etmediğini ifade etti.

Erdem'in sosyal medya uygulaması Periscope'ta yaptığı canlı yayın ve açıklamalar şöyle:

Eren Erdem: CNN Türk yönetimini gazetecilik etiğine uymadığı için kınıyorum!

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin canlı yayın yapan Erdem, şu sözleri söyledi:

“CNN Türk ekranında şu anda gerçekleşen bir yayında, bir konuk benimle alakalı bir konuşma yaptı. Ben uzun süredir hazırlandığım rapor nedeniyle çalışırken, Sn. Sezgin Tanrıkulu beni arayıp kanalda şahsımla alakalı bir ithamda bulunulduğunu belirtti. Ben de ‘şahsımla alakalı bir konuşma yapılıyor, bu konuşma dâhilinde bir cevap hakkım vardır’ ve kanalı aradım; ancak CNN Türk ‘teknik imkânların yetersizliği’ gibi trajikomik bir gerekçeyle cevap hakkımı vermedi. Yani düşünün, CNN Türk’ün teknik imkânları yeterli olmadığı için topu topu 1 dakika konuşacağım cevap hakkımı bile engellediler. Halk tarafından seçilmiş bir kişinin hakkında iftira atılıyorsa o kişiye cevap hakkı tanınmalıdır. CNN Türk gibi donanımlı bir kanalda teknik imkânların müsait olmadığı gerekçesiyle bana konuşma hakkı tanınmaması medyanın geldiği rezil durumu göstermektedir. CNN Türk yönetimini gazetecilik etiğine uygun davranmadığı için kınıyorum!”

Erdem: Saray pokemonlarının iftiraları üzerinden muhalif isimlere çamur atılıyor!

“Oradaki Rahim Er isimli bir konuk, şahsımla alakalı iktidar tarafından sürdürülen ‘Türkiye’yle İran savaşırsa İran’ın yanında olurum’ kara propagandasıyla iftira attı. Ben de bu iftira kapsamında cevap hakkımı kullanmak istiyorum; çünkü bu kamuoyunda özellikle iktidar kanadından şahsıma atılan bir iftira. Bu Saray pokemonuna ekranda şunu ifade edecektim: Benim hakkımda sürekli İran ajanı diyerek iftira atılıyor. Ben de savcılığa bunun tespiti için başvurdum. Devlet de bunu araştırdı ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı yönünde karar verdi. Benimle ilgili paylaşılan tapelerin hepsinin ’sahte’ olduğu tescillendi. Şu an FETÖ davasına bakan İsmail Uçar adlı savcı yazısında da çok net şekilde sahtedir dedi. Araştırmak isteyen 2015/126-342 nolu bir soruşturma dosyasına bakabilir, ben defalarca sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Rahim Er adlı Saray pokemonu, aynı şekilde geçmişte Aziz Nesin Vakfına da dil uzatmıştı, Ergenekon Kumpas Davalarında da çok net bir şekilde Gülen’in tarafında olmuştu. Hatta Clinton ve Obama’yı birbirinden ayrı partide zannedecek kadar dış politika derinliği olan bir şahıs. İşte bu şahıslar üzerinden muhaliflere çamur attırılıyor."

Erdem: 15 Temmuz sonrası kendisini Erdoğan'a teşne edenleri kınıyorum!

“Eren Erdem’i kanalınıza çağırmayabilirsiniz. Bunu anlarım. Erdoğan’ın Eren Erdem’e olan öfkesi sizleri beni konuşturmaktan alıkoyuyor, bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama orada bir adam hakkımda iftira atınca cevap hakkımı kullanmamı gazetecilik etiği açısından engellememelisiniz. 15 Temmuz sonrası Erdoğan’a kendisini teşne edenleri kınıyorum. Ben gazetecilik kökenli biriyim. Kendi gazetemde hırsız olduğu açıkça tescillenen birinin yazısını bile yayınlamış biri olarak konuşuyorum. Öyle tek kale maç ile bu iş olmaz. Çağıracaksınız konukları, CHP’li vekillere küfrettireceksiniz, sonra özgür basın diye bağıracaksınız. İstediğimiz iftirayı atarız mantığıyla hareket edemezsiniz. Bu kabul edilemez bir ahlak yoksunluğudur. ‘Ne kadar muhalif varsa çamur deryasına sokalım, nasılsa konuşabilecekleri bir TV yok’ mantığıyla dünya bu kadar kolay zannediyorsunuz. Kolay değil, biz bu muhalif anlayışla cumhuriyeti savunuyoruz. Sizin medya politikalarınız bizi yıldırmayacak. Algı yönetimleriyle insanları manipüle edip ne yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Biz bu ülkede başkanlığı, diktatörlüğü kurdurmayacağız."​