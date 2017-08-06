CHP’li Erdem: 15 Temmuz için "senaryo" demedim

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün Mersin'in Silifke İlçesi'nde yaptığı konuşmadaki sözlerinin basında yanlış yer aldığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi için 'senaryo' demediğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndaki haberin flaşında geçen “15 Temmuz darbe girişiminin kurgusal bir senaryo olduğunu öne sürdüğü” ifadesinin yanlış olduğunu ve konuşmasında böyle bir şey söylemediğini belirten Eren Erdem, şunları söyledi:

“15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimini hükümetin eski ortağı FETÖ yapmaya çalıştı. ‘Kontrollü darbe’ demek, darbeyi AKP yaptı demek değildir. Biz CHP olarak AKP’nin bu işte katkısının, darbeyi bilip engellememesi olduğunu söylüyoruz. Bu tamamen gerçek bir darbe girişimiydi. Ama biliyoruz ki hükümetin bu işten haberi vardı. Kontrollü darbe de tam da bu demek.”

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in dün Silifke’de yaptığı konuşma şöyle:

“Darbe girişimi yaşanırken, MİT Müsteşarı, saat 22.30’a kadar Diyanet İşleri Başkanı ile yemekte. Masanın bir ucunda kim var, biliyor musunuz? ÖSO’nun önemli adamlarından biri. Benim aklıma çok ilginç bir şey geliyor. 15 Temmuz’dan sonra Fırat Kalkanı Operasyonu başladı, Suriye’ye girdik değil mi ÖSO ile beraber? 15 Temmuz akşamı da ÖSO’nun komutanları, MİT Müsteşarı ile yemek yiyordu. Neden acaba? Türkiye’de darbe oluyor. MİT Müsteşarı ile Diyanet İşleri Başkanı 22.30’da yemek yiyor. Biz, şunu hiçbir zaman iddia etmedik. ‘Bu darbeyi AKP yaptı’ demedik. Biz, şunu söyledik. Bu darbeyi FETÖ yaptı; ama AKP de bundan haberdardı. Bunu engellemek için hiçbir şey yapmadı. Tam tersine, bunu bir fırsata dönüştürdü. Ne fırsatına dönüştürdü? Ordu içindeki 3 tane FETÖ’cünün yanı sıra ayak bağı olduğunu düşündüğü FETÖ’cü olmayan adamları da temizleme. Aynı zamanda gazetecileri, basın mensuplarını, siyasetçileri de temizleme; akademisyenleri de temizleme imkanı olarak bunu gördü. O yüzden biz, buna ‘kontrollü darbe’ diyoruz. 15 Temmuz ‘kontrollü darbe girişimi’ sonrası bir gerçek darbe gerçekleştirildi, 20 Temmuz darbesi ve 20 Temmuz darbesi hala devam ediyor.”