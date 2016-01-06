CHP'li Ercan Karakaş: AKP hükümeti kültür sanata savaş açmış durumda

Eski Kültür Bakanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, “AKP hükümeti adeta kültür sanata savaş açmış durumda” diyerek, 2015 yılında kültür sanat hayatında 104 ihlalin yaşandığını söyledi.

CHP Kültür ve Sanat Platformu 2015 yılında kültür ve sanat alanına yapılan baskı ve sansürleri içeren bir rapor yayınladı. Rapora göre, 2015 yılında filmler, belgeseller sansürlendi, konserler yasaklandı, tabloların sergilenmesi engellendi, kitap yeniden suç aleti olarak gösterildi. Raporda, Atatürk Kültür Merkezi’nin durumuna da dikkat çekilerek, 2007 yılından bu yana çürümeye ve yıkılmaya terk edildiği belirtildi. Raporda, “‘Gezi’den sonra, polis merkezine dönüştürülen AKM, şimdilerde reklam panosu olarak kullanılıyor” dendi.

Ercan Karakaş, 2015 yılında kültür sanat alanına uygulanan baskı ve sansür olaylarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlı kalmadığını, baskı ve yasakların illerdeki bakanlıklara ait kurumlar ve AKP’li belediyeler eliyle tüm ülkeye yayıldığını ve yüzün üzerinde baskı ve yasaklama olayı tespit ettiklerini söyledi. “AKP hükümeti adeta kültür-sanata savaş açmış durumda” diyen Karakaş, Kültür Bakanlığı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ayrı bir bakanlık haline getirilmemesi, kültürün genel bütçe içinde payının yükseltilmemesinin, hükümetin kültür-sanat alanını gözden çıkardığını gösterdiğini söyledi.

"AKM reklam panosu olarak kullanılıyor"

Karakaş’ın raporda yer alan değerlendirmeleri şöyle:

“AKP hükümetinin çağdaş ve özgür sanat karşıtlığının açık bir göstergesi de, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) içler acısı halidir. Onarılması için gerekli projeler hazırlanmış ve gerekli finansmanı sağlanmış olan AKM, 2007 yılından bu yana çürümeye ve yıkılmaya terk edildi. ‘Gezi’den sonra, polis merkezine dönüştürülen AKM, şimdilerde reklam panosu olarak kullanılıyor. Bu durum, yüz binlerce İstanbullu’yu AKM’de sergilenen opera, bale, tiyatro gibi sahne sanatları etkinliklerinden mahrum bıraktığı gibi, İstanbul’un imajını da yerle bir etmektedir.

Kültür-sanat etkinliklerine halkın erişimini sağlamak, yalnızca devletin-hükümetin görevi olmakla kalmayıp, aynı zamanda temel bir insan hakkıdır.

CHP olarak, kültür-sanat alanına yapılan baskıları, kısıtlamaları, sansürü, otoriter rejime özgü demokrasi dışı uygulamalar olarak görüyoruz. Bakanlık bünyesindeki sanat kurumlarının yok edilmek istenmesini, sanatın vesayet altına alınmak istenmesini kabul etmiyoruz.

"2015'te 104 ihlal saptadık"

2015 yılında saptadığımız 104 ihlal, ülkemizde kültür ve sanatın ciddi bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Siyasal iktidar, ‘yandaş’olmayan sanatçıları cezalandırırken, sanat kurumlarını ele geçirme, kendi sanatçılarını yaratma çabası içinde.

Sanatın ve sanatçının özgür olduğu günlere dek mücadelemiz sürecek.”