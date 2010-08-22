T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'Lİ ERBATUR: PAKET EŞİTSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRMIYOR CEYHAN (A.A)

22 Ağustos 2010 17:49

-CHP'Lİ ERBATUR: PAKET EŞİTSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRMIYOR CEYHAN (A.A) - 22.08.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, 12 Eylülde referanduma sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin paketin eşitsizlikleri ortadan kaldırmayacağını söyledi. Erbatur, referandum çalışması için geldiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde parti binasında yaptığı açıklamada, 12 Eylül anayasasının şimdiye dek 16 defa değişikliğe uğradığını anımsattı.  Erbatur, şunları kaydetti: ''Mevcut anayasa sorunlara çözüm getirmiyor. Bu nedenle 1986'dan beri tam 16 kez değişiklik yapıldı. Adeta 'yamalı bohça' haline getirildi. Önümüzdeki referandumda 17. kez değişiklik yapılması planlanıyor. Biz CHP olarak 12 Eylül askeri darbesinin ürünü bu anayasanın yerine yeni ve sivil bir anayasa yapılmasını istiyoruz.  Anayasa değişikliğine ilişkin paket eşitsizlikleri kaldırmıyor. Ülkemizde var olan işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk sorunlarına çözüm getirmiyor. 12 Eylül anayasasından ıstırap çekmeyen bir tek CHP'li yoktur. Atatürk'ün kurduğu parti kapatıldı. Arkadaşlarımız cezaevlerine dolduruldu. Bunlardan gerçekten hesap sorulması ve sivil bir anayasa için 'Hayır' diyoruz.'' Ak Parti hükümetinin gelir dağılımındaki eşitsizlikleri çözemediği gibi daha da artmasına neden olduğunu belirten Erbatur, şöyle kaydetti: ''Ülkemizdeki en zengin yüzde 20'lik kesimle, en fakir yüzde 20'lik kesim arasında 8 kat fark bulunuyor. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaklaşık yüzde 2 civarında. Bazıları bu hükümet döneminde çok zengin olurken, toplumun önemli bir kesimi gittikçe daha da fakirleşti. Ak Parti hükümeti, bu kişilerin nasıl zengin olduğunu açıklamalıdır.'' Hükümet yetkililerinin seçim meydanlarında referandumda 'Evet' çıkarsa 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştirenlerin yargılanacağını söylediklerini belirten Erbatur, ''Hükümet, açık açık yalan söylüyor. Darbeyi gerçekleştirenler zaman aşımı nedeniyle yargılanmayacaklar. Bu yalandan bir an önce vazgeçsinler'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24