-CHP'Lİ ERBATUR: PAKET EŞİTSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRMIYOR CEYHAN (A.A) - 22.08.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, 12 Eylülde referanduma sunulacak anayasa değişikliğine ilişkin paketin eşitsizlikleri ortadan kaldırmayacağını söyledi. Erbatur, referandum çalışması için geldiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde parti binasında yaptığı açıklamada, 12 Eylül anayasasının şimdiye dek 16 defa değişikliğe uğradığını anımsattı. Erbatur, şunları kaydetti: ''Mevcut anayasa sorunlara çözüm getirmiyor. Bu nedenle 1986'dan beri tam 16 kez değişiklik yapıldı. Adeta 'yamalı bohça' haline getirildi. Önümüzdeki referandumda 17. kez değişiklik yapılması planlanıyor. Biz CHP olarak 12 Eylül askeri darbesinin ürünü bu anayasanın yerine yeni ve sivil bir anayasa yapılmasını istiyoruz. Anayasa değişikliğine ilişkin paket eşitsizlikleri kaldırmıyor. Ülkemizde var olan işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk sorunlarına çözüm getirmiyor. 12 Eylül anayasasından ıstırap çekmeyen bir tek CHP'li yoktur. Atatürk'ün kurduğu parti kapatıldı. Arkadaşlarımız cezaevlerine dolduruldu. Bunlardan gerçekten hesap sorulması ve sivil bir anayasa için 'Hayır' diyoruz.'' Ak Parti hükümetinin gelir dağılımındaki eşitsizlikleri çözemediği gibi daha da artmasına neden olduğunu belirten Erbatur, şöyle kaydetti: ''Ülkemizdeki en zengin yüzde 20'lik kesimle, en fakir yüzde 20'lik kesim arasında 8 kat fark bulunuyor. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaklaşık yüzde 2 civarında. Bazıları bu hükümet döneminde çok zengin olurken, toplumun önemli bir kesimi gittikçe daha da fakirleşti. Ak Parti hükümeti, bu kişilerin nasıl zengin olduğunu açıklamalıdır.'' Hükümet yetkililerinin seçim meydanlarında referandumda 'Evet' çıkarsa 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştirenlerin yargılanacağını söylediklerini belirten Erbatur, ''Hükümet, açık açık yalan söylüyor. Darbeyi gerçekleştirenler zaman aşımı nedeniyle yargılanmayacaklar. Bu yalandan bir an önce vazgeçsinler'' dedi.