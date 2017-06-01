CHP'li Engin: Zeytinliklerin kaderi valinin insafına bırakılıyor; maden şirketlerine açılabilecek

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Üretim Reform Paketi tasarısı içinde AKP’nin oylarıyla kabul edilen 4. maddenin zeytinlik sahalarının maden işletmelerine açabileceğini söyledi. Bu maddeyle zeytinlik sahalarının kaderinin valilerin başkanlığında oluşacak kurulun insafına bırakıldığına dikkati çeken Engin, "Bu düzenleme zeytin alanlarının daraltılması bu kalemlere ilişkin ithalatın daha da artmasına sebep olacaktır" dedi.

Sanayi Komisyonu Üyesi Didem, zeytin sahalarının güvenliği ve geleceğinin 7 kişilik bir kurula bırakıldığını böylelikle zeytin alanlarının sanayi ve madene açıldığına dikkat çekti. CHP’li vekilin T24’e değerlendirmeleri ve tutanaklara düşen konuşmasından bir bölüm şöyle:

"Zeytin sahası olsa bile kurul uygun görürse yatırıma açılıyor"

"4. madde ile zeytinlik sahası olsa bile eğer alternatif alan bulunamazsa ve kurul uygun görürse “Bakanlıklarca kamu yararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafında izin verilir” diyor yani isterse zeytinlik sahası içerisinde 20 tane ağaç olsun hiçbir şey fark etmez. Alternatif alan yoksa Kurul da uygun görürse buraya yatırım yapılabilir” diyor. Diğer taraftan, kurulun içeriğiyle ilgili baktığımız zaman, Hükümet'e yakın olan, Hükümet'in kararıyla ve valinin başkanlığında, valinin önerdiği şekilde karar alabilecek ekseriyette olan kişilerden oluşan bir Kurulun söz konusu olduğunu görüyoruz.

"Maden şirketlerine ve işletmelerine açılabilecek"

"Dolayısıyla, 4. madde bu şekliyle geçerse, biraz önce kaldırılan 2’nci ve 3’üncü maddelerin hiçbir ehemmiyeti kalmayacak. Dolayısıyla da, madde bu haliyle geçerse, zeytinlik sahalarını, örneğin maden şirketlerine, maden işletmelerine açık bir hâle getirecek.

"Bakanlıklarca kamu yararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafında izin verilir.” diyor yani isterse zeytinlik sahası içerisinde 20 tane ağaç olsun hiçbir şey fark etmez. Alternatif alan yoksa Kurul da uygun görürse buraya yatırım yapılabilir.” diyor. Dolayısıyla, bu madde kaldığı zaman, eğer bu şekliyle geçerse, biraz önce kaldırılan 2’nci ve 3’üncü maddelerin hiçbir ehemmiyeti kalmayacak.

"Hangi sanayici ve hangi üretici istemiş açıklasınlar"

"Ben, özellikle, Sayın Bakandan da şu konularda açıklama istiyorum; zeytincilikle ilgili bizim Sanayi, Ticaret Komisyonumuzun ilgi alanında olmayan ve üretim reform paketinde, bu maddelerin bu pakete eklenmesini isteyen iş dünyası örgütlerini ben öğrenmek istiyorum. Hangi sanayiciler, hangi üreticiler bu maddelerin bu paketin içerisine dâhil edilmesi talebinde bulundu ve biz neden bu konuyu konuşuyoruz?"

Tasarının dün değiştirilerek kabul edilen 4. Maddesi şöyle:

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kim yasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, bu ilave edilen alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda,Tarım ve Ha yvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilir.