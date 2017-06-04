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Politika

CHP’li Engin: Ülkemizdeki tüm araziler bitti de sanayi bölgelerini kurmak için bir tek zeytinlik sahaları mı kaldı?

"Zeytinlik sahalarının kaderi hükümetin atadığı valinin başkanlığında oluşacak kurulun insafına bırakılıyor"

04 Haziran 2017 21:11

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, özellikle zeytinlik sahalarını ciddi risk altına sokacak olan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanun Tasarısının görüşmelerinin AKP’nin son dakika oldubitti ile tamamlandığını söyledi.

Tasarının zeytinlik sahaları ile ilgili hükümlerini eleştiren Didem Engin, “Zeytinlik sahalarının kaderi hükümetin atadığı valinin başkanlığında oluşacak kurulun insafına bırakılıyor. Buna göz yumamayız" dedi.

Üretim paketinin genel kurul görüşmeleri öncesinde Engin, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye  şu soruları yönlendirdi:

Birincisi sizin adlandırdığınız ismiyle “Üretim Reform Paketi” dediğiniz bu pakette, sanayicilerin, üreticilerin önünü açmak için hazırlamış olduğunuz pakette zeytincilikle ilgili bu maddelerin bu pakete eklenmesini isteyen iş dünyası örgütlerini, varsa, ben öğrenmek istiyorum.

 Hangi sanayiciler, hangi üreticiler bu maddelerin bu paketin içerisine dâhil edilmesi talebinde bulundu?

Somut bir şekilde, talebin hani iş dünyası örgütlerinden, kimlerden geldiğini açıkça Sayın Bakandan duymak istiyorum.

İkincisi neden böyle bir düzenlemeye gerek duyulduğunu ben bu Komisyonun bir üyesi olarak anlamak istiyorum.

Üçüncü olarak “Bilimsel bir çalışma.” dediniz. Hangi bilimsel çalışma? Çünkü bize gerekçelerde bir bilimsel çalışma sunulmadı. Dolayısıyla, bu düzenlemelerle ilgili olarak, 4’üncü maddeyle ilgili olarak ben bir bilimsel çalışma görmek istiyorum, bilimsel bir gerekçe.

Hangi bilimsel gerekçeye dayanarak bu maddenin geçirilmesini Sayın Bakan talep ediyorsunuz tüm STK’lar olumsuz rapor verirken? Dördüncü sorum da, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi temsilcisi dün akşam söz aldığı zaman dedi ki: “Bu maddeler 7’nci kez geliyor Meclisimize. Hepimiz de biliyoruz, 7’nci kez geliyor ve aynı şekilde geliyor, aynı metinler geliyor ve bunların maden konseyi tarafından getirildiği endişesini taşıyoruz.”

Dolayısıyla, ben bu konuya, bu soruya çok açık ve net bir yanıt bekliyorum Sayın Bakandan çünkü bu madde eğer geçerse bu zeytin sahalarının madenciliğe açılacağı endişesini duyuyoruz, tamamen bunun önünü açan bir düzenleme burada söz konusu.”

Ülkemizde bütün topraklar, bütün araziler bitti, sanayi bölgelerini kurmak için, endüstri bölgelerini kurmak için bir tek zeytinlik alanları mı kaldı?"

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