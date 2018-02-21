CHP'li Engin: Hükümet halkımıza hayal satmaktan vazgeçmeli

İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün yanıtlaması istemiyle, Türkiye\'nin tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknolojili ürün üretimiyle ilgili çalışmaları Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) sordu. Engin, Bakanlık ve TÜBİTAK tarafından bilgi edinme başvurusuna verilen yanıta ilişkin, \"Gelen yanıtlar, tasarım, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve yüksek teknoloji alanlarında verilen teşvik ve desteklerin planlamasının ve etki analizinin ne kadar ciddiyetsiz bir şekilde yapıldığını ortaya koyuyor. Hükümet, halkımıza hayal satmaktan vazgeçmeli\" dedi.

CHP\'li Engin, Bakan Özlü\'ye Türkiye\'nin tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknolojili ürün üretimiyle ilgili çalışmaları sordu. Engin\'in bilgi edinme başvurusuna TÜBİTAK ile Kalkınma Bakanlığı\'ndan yanıt geldi. CHP\'li Engin, önergesine verilen cevaba göre, teşvik ve desteklerin planlaması ile etki analizinin ciddiyetsiz yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Gelen yanıtlar tasarım, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve yüksek teknoloji alanlarında verilen hibe ve desteklerin planlamasının ve etki analizinin ne kadar ciddiyetsiz bir şekilde yapıldığını ortaya koyuyor. Bu yanıtlar AKP\'nin 15 yıllık tek başına iktidarının teknoloji politikasının sefaletinin ve bu 15 yılın ülkemizin geleceği açısından kayıp yıllar olduğunun çok somut ispatıdır. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blockchain, robotik gibi alanlarda dünyada baş döndürücü teknolojik gelişmeler yaşanırken, AKP güzel ülkemizi küresel rekabette ön plana çıkartacak vizyoner bir yaklaşımdan çok ama çok uzakta. Aralık 2017 dış ticaret verilerine göre yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı aylık bazda yüzde 4,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3 olmuş. Dış ticaret açığımız yıllık bazda 77 milyar dolara yükselmişken ve daha da artması muhtemelken bu açığı kapatmak için yapmamız gereken yüksek katma değerli ürün ihracatımızı artıracak tedbirleri uygulamaya sokmaktır. Aksi takdirde dış ticaret açığımız sürdürülemez bir noktaya ulaşacaktır. Bunun için de yüksek katma değerli ürün üretimi ve ihracatı için hedefler ve planlamalar ciddiyetle hazırlanmalı, yüksek teknoloji ürünlerin imalatına yönelik verilen hibeler ve destekler ciddiyetle takip edilmeli, etkileri ölçülmeli. Hükümet halkımıza hayal satmaktan vazgeçmeli.\"

\'ÜLKEMİZ, YARIŞTA HER GEÇEN GÜN GERİYE DÜŞÜYOR\'

TÜBİTAK tarafından verilen yanıtta, TEYDEB programları kapsamında, 2002 yılında 224 firma ile 2017 yılının Kasım ayına kadarki dönemde bin 844 firmaya destek olunduğu bilgisinin yer aldığını belirten CHP\'li Engin, bu firmaların kaçının yüksek teknolojili ürün üretip, ihracat gerçekleştirdiğine ve ihracat miktarına ilişkin veri tabanının bulunmadığını kaydetti. CHP İstanbul Milletvekili Engin, \"TÜBİTAK destek verdiği toplam firma sayısını vermekle yetinmiş ancak verilen hibelerin yüksek teknolojili ürün üretimimize etkisi üzerinde önemle durulması gerekirken, bu konuda bir veri tabanının olmaması ülkemizin içinde bulunduğu vahim tabloyu özetlemektedir. 2017 yılında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayimizin ihracatı içindeki payı yalnızca yüzde 3,9 idi. Ülkemiz yüksek teknolojili ürün üretiminde ve ihracatında küresel yarışta her geçen gün daha da geriye düşmektedir\" dedi.