CHP'li Engin: Atatürk'ü paralardan silmek için bahane arıyorlar

CHP İstanbul milletvekili Didem Engin, '15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına' bastırılıp dolaşıma sokulan 70 milyon adet madeni 1TL üzerinde Atatürk'ün profil rölyefine yer verilmemesini yazılı soru önergesi ve bilgi edinme başvurusu ile gündeme taşıdı.

Birgün gazetesinin haberine göre, Engin'in soru öngergesine Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği yanıtta, bugüne kadar en yüksek baskının 1 milyon 19 bin ile 'Aile Planlaması' hatıra parasında yapıldığı belirtildi.

Aynı kurumdan farklı yanıt

Aynı soruya 'bilgi edinme' kapsamında da yanıt arayan Didem Engin, bu kez aynı kurumdan farklı bir yanıt aldı. Hazine Müsteşarlığı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu aracılığıyla verilen yanıtta ise bugüne kadar yapılmış en yüksek baskının, 1 milyon adet ile 'Sayıştay'ın 150. Yılı' ve '10. Türkçe Olimpiyatları' madeni paralarında yapıldığı belirtildi.

"Yanıtlar tutarsız ve ciddiyetsiz"

Aynı kurum tarafından verilen iki farklı cevabın tutarsız ve ciddiyetsiz olduğunu belirten Engin, "Dün Türkçe Olimpiyatları için 1 milyon adet hatıra para bastıranlar bugün Atatürk'ü unutturmak için başka mazeretler peşinde. Neden hatıra 1 TL'lerde Atatürk'ün profil rölyefinin de olduğu bir tasarım tercih edilmedi soruma yanıt verilmemiş. Halbuki darphane 15 Temmuz hatıra parası için Atatürk'ün profil rölyefinin de olduğu bir tasarım seçebilirdi. Çok açıktır ki AK Parti darphane eliyle Atatürk'ü paralardan yavaş yavaş silebilmenin bahanelerini aramaktadır" dedi.