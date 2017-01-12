CHP'li Engin Altay'dan 'kavga' açıklaması: AKP'li Yılmaz beni merdivenlerden aşağı itekledi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün akşam TBMM’de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir AKP'li milletvekilini darp ettiğini algısının yanlış olduğunu söyleyen Altay, "Ben olayları yatıştırmaya gitmişken Akif Yılmaz adlı milletvekilinin beni merdivenlerden aşağı iteklemesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben de insanım bana dokunamayacağını söyleyerek kendisini uzaklaştırdım" diye konuştu.

CHP’li Hürriyet’ten AKP’li vekillere: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız, yere batsın hırsınız!

Engin Altay şunları söyledi:

Erken seçim açıklamaları gösteriyor ki bizim haftalardır iddia ettiğimiz gibi AKP ve MHP milletvekilleri bir erken seçim baskısı tehdidi altında kanla kurulan savaş yöneten tam bağımsızlığımızı elde eden cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran milliiradenin tek ve yegane tecelligahı olan TBMM’yi işlevsizleştiren teklif altıda açık evet oyu verdirdikleri tescillenmiş oldu.

5 dakikayı geçmeyecek...

5 dakikayı geçmeyecek bir protesto anlayışını ortaya koymayı amaçladık. Ancak bizim demokratik tepkimizi çoğunluk şımarıklığı ile hücum ederek TBMM’yi yere deviren AKP milletvekilleri dün gece maalesef bir siyasi eşkıyalığı sergilemiştir. Başkanın tutumu ayrı bir husustur. İşlem yapması gereken Ahmet Aydın bir oldu-bittiyle tıpkı 4+4+4 teklifinin görüşmelerinde olduğu gibi, bizim konuşma hakkımızı da gasp ederek engelleyerek oldu bittiyle önergeleri oylamıştır.

Açık oylamanın anayasaya aykırı olduğunu söyledik. Bunların derdi açık oylamadan ziyade açık rejim düşmanlığı olduğunu gördük. Sayın başbakan “bir Ali değil bin Ali feda olsun” dedi. Sen nereye feda olursa olsun ol. Ama feda ettiğin koltuk milletin koltuğudur.

"Benim darp ettiğim algısı..."

Benim bir iktidar milletvekili darp ettiğim algısı da yanlıştır. Ben olayları yatıştırmaya gitmişken Akif Yılmaz adlı milletvekilinin beni merdivenlerden aşağı iteklemesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben de insanım bana dokunamayacağını söyleyerek kendisini uzaklaştırdım.

Sayın Bahçeli’nin dün geceki açıklamaları gösteriyor ki, Sayın Bahçeli bir an evvel saraya yaver olma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır.

Grup başkanvekillerinden Özgür Özel de şunu söyledi:

"Dün yaşananlardan dolayı milletvekillerimiz son derece üzgündür. Ancak AKP’nin dün gece böylesine saldırması tamamen suçluların telaşıdır."