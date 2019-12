-CHP'Lİ EN GENÇ MİLLETVEKİLİNİN DUYARLILIĞI TBMM (A.A) - 24.06.2011 - Milletvekili kayıtları sürüyor. CHP'nin en genç milletvekili olan İstanbul Milletvekili Faik Tunay (30), kayıt yaptırdıktan sonra rozetini birlikte geldiği görme engelli Cevriye Bayraktar'a taktırdı. Tunay, bugüne kadar engelli yurttaşların sorunlarının hep yok sayıldığını ifade ederek, ''Ben de CHP'nin en genç milletvekili olarak yeni dönemde engelliler ile ilgili elimden geldiği kadar mücadele etmek istiyorum. Onların eli-ayağı, gözü-kulağı olmak istiyorum'' dedi. Tunay, bu nedenle Bayraktar'la birlikte Meclis'e geldiğini kaydetti. Bayraktar da bundan sonra Tunay ile diyalog halinde olacaklarını söyledi. Tunay, milletvekilleri Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerinin reddedilmesi ile ilgili soru üzerine ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekli açıklamaları yaptığını ifade etti. Hak, hukuk, adaleti herkes için istediklerini vurgulayan Tunay, ''Her zaman millet iradesinden bahsediyoruz. Sayın Balbay ve Haberal milletin oyuyla seçildiler. Milletin iradesine saygı göstermek gerekiyor. Sadece CHP milletvekilleri için değil BDP'li ve MHP'li vekiller için de aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin yeni gerginliklere ihtiyacı yok. Bir an önce bu sorun çözülmeli'' dedi. Sorunun çözülmemesi durumunda CHP'nin her platformda kararlılıkla gerekeni yapacağını, konunun takipçisi olacaklarını belirten Tunay, ''Yemin törenine katılmamanın söz konusu olup olmadığı'' sorusunu yanıtlarken de ''Partimiz ne karar alırsa uygulamakla mükellefiz'' diye konuştu. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da bugün kayıt yaptıran milletvekilleri arasında yer aldı.