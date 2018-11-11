CHP'li Emir: Erdoğan, ‘ustalık' döneminde vatandaşları çıldırttı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye’de psikolojik destek almak için 2013 yılında 9 milyon 474 bin olan kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, bu sayının 2017’de 12 milyon 838 bin 226’ya çıktığını söyledi. Emir, “Erdoğan, ‘ustalık’ döneminde vatandaşları çıldırttı” yorumunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Emir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruda Türkiye’de son 10 yılda kaç kişinin kamu, özel ve üniversite hastanelerinde psikolojik destek aldığı bilgisini öğrenmek istedi. CİMER’den CHP’li Murat Emir ’e verilen yanıta göre 2013 yılında 9 milyon 474 bin 757 psikolojik destek amaçlı muayene yapılırken, 2014 yılında bu sayı 10 milyon sınırını aşarak 10 milyon 35 bin 680 muayeneye çıktı. 2017 yılında ise en yüksek artış yaşanarak psikolojik destek amaçlı gerçekleştirilen muayene sayısı 12 milyon 838 bin 226’ya yükseldi.

"Otoriter zihniyetin toplumun ruh sağlığını daha da bozacağını söylemek kâhinlik olmaz”

Hekim olarak vatandaşların ruhsal durumlarının nasıl etkilenmiş olabileceğini merak ettiğini belirterek bu konuyla ilgili başvuru yaptığına işaret eden Emir, gelen yanıta göre 5 yılda psikolojik destek amaçlı muayene sayısının neredeyse yüzde 50 arttığını belirterek “Erdoğan’ın ‘ustalık dönemi’ olarak nitelendirdiği 2011 Haziran’ından bu yana vatandaşın hayatında ne değişti, sorusuna verilecek yanıttaki en anlamlı cümle sanırım şu olurdu; Erdoğan “ustalık” döneminde vatandaşları çıldırttı” değerlendirmesini yaptı.

CHP’li Emir, iktidarın sermayeyi destekleme odaklı ekonomi politikalarının geçim şartlarının yoksullar aleyhine giderek kötüleşmesine neden olduğunu, Erdoğan’ın otoriter yönetim anlayışının toplumu kutuplaştırdığı ve muhalif kişilerin ötekileştirildiğini kaydetti. Emir, “Bu baskıcı otoriter zihniyetin toplumun ruh sağlığını daha da bozacağını söylemek kâhinlik olmayacaktır” diye konuştu.