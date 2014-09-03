CHP'li Emine Ülker Tarhan'dan Muharrem İnce'ye: Yolun açık olsun

Genel Başkan adayı Muharrem İnce'nin destek talebine CHP içindeki ulusal kanadın temsilcisi Emine Ülker Tarhan "Yolun açık olsun" diye cevap verdi.

CHP'de kurultay yaklaşırken Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak olan tek aday Muharrem İnce, Emine Ülker Tarhan'a açık davet göndermişti. CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, yaklaşan kurultay öncesi partinin önemli bir isminden destek istedi. Muharrem İnce Twitter hesabından paylaştığı mesajında Emine Ülker Tarhan’dan destek beklediğini duyurdu. Tarhan'dan İnce'ye cevap gecikmedi.

‘Yolun açık olsun’

Facebook üzerinden cevap veren Emine Ülker Tarhan, İnce'ye 'nazik talebi' için teşekkür etti, "Mücadelesinde kendisine yürekten başarılar diliyorum. Yolu açık olsun" dedi.

Emine Ülker Tarhan'ın açıklamasında şunları dile getirdi: "Kurultay sürecinde Genel Başkanlığa aday olan Sayın Muharrem İnce’nin samimi ve nazik destek talebine çok teşekkür ediyor, partimizin değerleri ve iktidar hedefine ilişkin vereceğini ümit ettiğim mücadelesinde kendisine yürekten başarılar diliyorum. Yolu açık olsun."