CHP'li Ekşi'den tutuklu gazeteciler için kanun teklifi

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6 ve 7. maddelerinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi.



Ekşi'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, terörle mücadele için 25 yıldır yapılan çalışmaların başarısız olduğunun ortaya çıktığı belirtilerek, çıkarılan yasaların amacına ulaşmadığını ifade edildi.



TMK'nın 6 ve 7. maddelerinin medya mensuplarına eziyet ettiği savunulan gerekçede, ''Örneğin; 6. madde 'terör örgütünün hangi kişilere karşı suç işleyeceğinin kamuoyuna haber verilmesini' suç saymaktadır. Aynı şekilde madde 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklamayı ve yayınlamayı' ayrıca 'bu yolla hedef göstermeyi' bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren suç saymaktadır. Yasanın 'suç' saydığı eylemlerden biri de (terör örgütü bildiri ve açıklamalarını basmak ve yayınlamaktır)'' denildi.



Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:



''Yasanın 'terör örgütünün propagandasını yapan kişiyi' cezalandırmayı amaçlayan 7. maddesinin de ceza yasasındaki aynı amaca dönük hükümler nedeniyle gereksizliği bir yana, bu eyleme katılmamış yani 'suçun işlenişine iştirak etmemiş olan' basın ve yayın organı çalışanlarını da bin günden on bin güne kadar adli para cezasına mahkûm etmeyi emreden hükmü, 'cezanın şahsiliği' yani herkesin kendi eyleminden sorumlu olması gerektiği ilkesi karşısında anlamsızdır.''





