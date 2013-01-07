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Politika

TRT'nin yılda 550 milyon TL'lik elektrik payının kaldırılması talebi

CHP'li Oktay Ekşi, 'TRT’ye devlet bütçesinden, bir yılda radyolarla televizyonlara verilen reklamların toplam değerinin yüzde 3’ü kadar ödenek verilmesi doğru olur' dedi

07 Ocak 2013 18:28

Hülya Karabağlı/ Ankara  

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi CHP’li TRT’nin yılda 550 milyon  TL’lik  elektrik payının kaldırılmasına yönelik kanun  teklifini TBMM Başkanlığına sundu.  Ekşi, “Önerim kabul edilirse kamu kaynaklarından bu kuruma yılda ortalama 650 milyon TL. ödenek verilmiş olacaktır” dedi.

TRT Gelirleri hakkındaki 3093 sayılı yasanın değiştirilmesi için hazırladığı yasa önerisini TBMM Başkanlığına sunan İstanbul CHP Milletvekili Oktay Ekşi:“TRT’ye devlet bütçesinden, bir yılda radyolarla televizyonlara verilen reklamların toplam değerinin yüzde 3’ü kadar ödenek verilmesi doğru olur. Bilindiği gibi, halen Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) sağlanan kaynak da bu kadardır.  Aslında ülkemizde üretilen veya Türkiye’ye ithal edilen tüm elektronik iletişim araçlarından alınan yılda ortalama 550 milyon TL. tutarındaki bandrol bedelleri de aynen TRT’ye aktarılmaktadır. Önerim kabul edilirse kamu kaynaklarından bu kuruma yılda ortalama 650 milyon TL. ödenek verilmiş olacaktır. TRT yönetimi bu kaynakla yetinmeyip aynen özel radyo ve Tv kanalları gibi kendi gelirlerini artırıcı faaliyetlerde de bulunursa, hem kamu kaynakları çarçur edilmekten kurtulur hem de kurum rasyonel bir işletmecilik anlayışıyla yönetilir.

Önerim kabul edilirse, elektrik faturalarından kesilen yüzde 2 oranındaki para ya hiç kesilmeyip elektrik faturaları düşürülür yahut da bu para devlete gelir kaydedilir” dedi. 

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