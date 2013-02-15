CHP’li Ekşi: Bu bakanların Mesudiye'den alıp veremedikleri nedir anlayamadım

Hülya Karabağlı / ANKARA

Mesudiye’de altı yıl önce açılan ve yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin en az yarısının sınav kazanmasında büyük rol oynayan Mehmetçik Dershanesi’nin kapanması olayını TBMM’ne getiren CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin soru önergesine bir yanıt da Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’dan geldi.

Yılmaz, konuyla ilgili 6 ayrı soru yönelten Oktay Ekşi’ye, kendi Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında 13 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan bir protokole göre hareket ettiklerini bildirdikten sonra:“Söz konusu protokol kapsamında, kursların açılabilmesi için taleplerin değerlendirilmesi ve bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmesine, ihtiyaç duyulan öğretmenlerin açılan kurs merkezlerine görevlendirilmelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılmasına karar verilmiştir.Bu protokol çerçevesinde açılan kurs merkezleri arasında Ordu’nun Mesudiye ilçesi bulunmamaktadır” dedi.

Oktay Ekşi, “Bu bakanların Mesudiye ile neyi alıp vermediklerini ben anlayamadım. Şimdi kabine dışında kalan Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Mesudiye’ Türrköyü’ndeki ilköğretim okulunun kapanması için Ordu Millî Eğitim Müdürlüğündeki üç müfettişe sanki Mesudiye’ye gitmişler, Türkköyü’ndeki okulu görmüşler, çevre köylerdeki öğrenci potansiyelini incelemişler gibi bir uyduruk rapor hazırlattırdı.

Türkköyü’ne 7 km. mesafedeki Daylı köyünde bulunan 19 çocuğu Türkköyü’ne taşıyarak söz konusu okulun 107 öğrencisiyle birlikte eğitimin burada sürdürülmesi mümkün iken, okulu kapattı. Böylece Ömer Dinçer sağ kulağını sol eliyle göstermiş oldu. Çünkü 19 öğrenciyi 7 km. taşıyarak sorun çözülecekken, Türkköyü’ündeki 107 öğrencinin 20-25 km. gibi uzak mesafelerden Mesudiye’ye taşınmasını zorunluluğu doğdu. Ama “okul açmak” veya “açık okulu yaşatmak” gibi bir görevi olan Ömer Dinçer, bir okul kapatarak rahatladı.

Aynı şeyi üstelik hemşerimiz olan İdris Naim Şahin’de de gördük. O da soru önergeme İçişleri Bakanlığının son günlerinde verdiği yanıtta, Mesudiye’deki MEHMETÇİK dershanesinin (iddiasına göre Jandarma Komutanlığının verdiği rapor doğrultusunda) kapatılması kararını almaktan büyük bir zevk duyduğu izlenimi verecek bir ifadeyle, kendisinin verdiğini bildirdi.

Tüm bunlar olurken Valiliğimizin ne yaptığını maalesef öğrenemedik.

Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da, sanki Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah altındaki öğretmenlerden bazılarını görevlendirme işi, kendi bakanlığını hiç ilgilendirmiyormuş gibi duyarsız bir ifadeyle “açılan kurs merkezleri listesinde Mesudiye’nin adı yok ki’” mesajını verdi.

Geriye yeni Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı kaldı. Sayın Avcı da bunlara benzer bir yanıt verebilir. Ama bizim Mehmetçik Dershanesini tekrar açtırmak (veya Mesudiye’deki Çok Programlı Lise’nin eğitim kalitesinin yükselmesini sağlamak) yönündeki kavgamızın bitmeyeceğini dikkate almaları iyi olur” dedi.