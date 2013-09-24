CHP'li Edipoğlu'ndan 'Suriyeliler Antakya'da taksicinin boğazını kesti' iddiası

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, 15 Eylül Pazar gününü, 16 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Antakya'da Atatürk Anıtı'na 300 metre uzaklıkta, Turan Köfte önünde, 2 Suriyeli tarafından Antakya'nın Avsuyu Beldesi nüfusuna kayıtlı, 45 yaşındaki taksi şoförü Yasir Sancak isimli kişinin, boğazının kesilerek öldürüldüğünün görgü tanıkları tarafından ifade edildiğini belirtti.

Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, taksici Yasir Sancak'ın, Suriyeli 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü iddia ederek, İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından cevaplanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Ediboğlu, "Kimse bu konu hakkında konuşmak istemiyor. İnsanların üzerinde bir baskı var. Suç işleyen Suriyeliler, koruma görüyor. Bu suçların önüne geçilmeli, gerekli araştırma geniş çerçevede yapılmalı" diye konuştu.

Soru önergesi verdi

CHP'li Ediboğlu, TBMM'ye sunduğu ve İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından cevaplanmasını istediği soru önergesinde, "Antakya merkezde meydana geldiği ifade edilen bu olayın basında yer almaması nedeniyle, kamuoyu boğazı kesilen şahsı ve bu olayı yapanları merak etmektedir. Bakanlık olarak bu konuda kamuoyunu aydınlatacak ve merakını giderecek bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Ramazan Çelik'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, CHP Milletvekili Ediboğlu'nun iddia ettiği cinayet, polis tarafından 'faili meçhul' olarak araştırılıyor. Polisin, Antakya merkezinde taksicilik yapan Yasir Sancak'ın, gece geç saatlerde 2 Suriyeli ile tartıştığı ve daha sonra bu kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü üzerinde durduğu öğrenildi.

3 bıçak darbesiyle öldürmüş

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, taksici Yasir Sancak'ın, Suriyeli olduğu iddia edilen 2 kişi tarafından kolundan, karnından ve boğazından olmak üzere 3 yerinden bıçaklandığını ve hastaneye kaldırıldıktan sonra da öldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Taksici Yasir Sancak'ın öldürücü darbeyi boğazından aldığını belirten Ediboğlu, şunları söyledi:

'İnsanların üzerinde baskı var; konuşamıyorlar'

"Olayı, beni arayan bir görgü tanığından öğrendim. Kimse bu konu hakkında konuşmak istemiyor. Esnafla konuşmaya çalıştım, olayı görmediklerini söyledi. Sonunda bir kişi olayı gördüğünü ama ismini açıklamak istemediğini belirtti. İnsanlar üzerinde bir baskı var, konuşmak istemiyorlar. Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksiciyi sözü edilen yerde yakalayan 2 Suriyeli, o bölgede taksicilik yapan Yaser Sancak'ı 3 yerinden bıçaklıyor. Kolundan, karnından ve boğazından bıçaklanan taksici Antakya Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alınıyor. Daha sonra yaşamını yitiriyor. Hastane kayıtlarından da olayın doğru olduğunu teyit ettik."

Suriyeliler'in gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü olayın ilk olmadığını belirten Mehmet Ali Ediboğlu, şöyle konuştu:

"Bu tür haberler maalesef basından gizleniyor. Bu olayı yapanlar Suriyeli. Suriyeliler bugüne kadar, adam kaçırmadan gaspa kadar çok sayıda adli suç işledi. Çok sayıda suça karıştılar ama bunlar basında yer almadı. İnsanları evlerinden fidye karşılığında kaçırdılar. MHP Milletvekili Şefik Çirkin de buna benzer açıklamalar yaptı. Bunlar çok ileri gitti. Suç işleyen Suriyeliler, inanılmaz bir koruma görüyorlar. Bu suçların önüne geçilmeli, gerekli araştırma geniş çerçevede yapılmalı."