CHP’li Dursun Çiçek: 2019 seçimlerinde Atatürkçü, çağdaş değerlere sahip bir iktidar yönetime gelmezse...

CHP İstanbul Milletvekili emekli kurmay Albay Dursun Çiçek, MİT’e, TSK ve bakanlıklar ile personelleri hakkında kıta ve kurum içinde ya da dışında her tür araştırmaya yetkisi veren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) konusunda ‘ parti devlet’ uyarısı yaptı.

Çiçek, “Bu kararnameyle askerlerin kendi personelini araştırma gibi yetkiler MİT’e veriliyor. Kendi devletini kuruyor ya, parti ordusunu oluşturmak önemli o açıdan “dedi.

Silahlı kuvvetlerde istihbarat çalışmalarını MİT’e yaptırarak mili istihbarat teşkilatının milli vasfının kalmadığına dikkat çeken Çiçek, “2019 seçimlerinde bu iktidar sandıkta kaybedip cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi, çağdaş değerlere sahip bir iktidar yönetime gelmezse 5 yıl parti devletinin oluştuğu bir süreci hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli İstihbarat Teşkilatının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

KHK ile Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülecek. MİT, güvenlik soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt'a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek.

MİT, TSK ve bakanlıklar ile personelleri hakkında kıta ve kurum içinde ya da dışında her tür araştırmayı yapabilecek. Buna ilişkin yönetmelik MİT tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak yürürlüğe girecek

CHP’li Ççiek’in T24’e değerlendirmeleri şöyle.



“Kendi devletini kuruyor ya, parti ordusunu oluşturmak açısından önemli”

MİT’in istihbarat yetkisinin artırılması silahlı kuvvetlere genel istihbarat yapması 2007 yılından itibaren kumpas davalarıyla başlayan süreç. Bu kararnameyle askerlerin kendi personelini araştırma, istihbarata karşı koyma gibi yetki MİT’e veriliyor.



“Bu tehlikeli gidiş devam ediyor”



Kendi devletini kuruyor ya, parti ordusunu oluşturmak önemli o açıdan. Silahlı kuvvetlere alımları şu anda Milli Savunma Bakanlığı yapıyor, mevcut silahlı kuvvetlerde istihbarat çalışmalarını da MİT’e yaptırarak mili istihbarat teşkilatının milli vasfı kalmadı, iktidarın, Saray’ın istihbarat birimi gibi faaliyet gösteriyor. Bu gidiş tehlikeli gidiş devam ediyor bu konuda somut adım daha atılmış oldu. Bu kararname muhtemelen Meclis açıldığında gelecek orada aksaklıkları ve sorunları bir kez daha vurgulayacağız.

2019 seçimlerinde bu iktidar sandıkta kaybedip cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi, çağdaş değerlere sahip bir iktidar yönetime gelmezse 5 yıl parti devletinin oluştuğu bir süreci hep birlikte yaşayacağız