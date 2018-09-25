CHP'li Durmaz'dan, Bakan Albayrak'a: Marketlerde yaşanan fiyat oynamalarını denetleyen bir mekanizma var mı

CHP Tokat Milletvekili TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, kriz sebebiyle sürekli artan ve hiçbir denetlemeye tabi tutulmayan fiyat artışlarını yazılı bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Durmaz, kur hareketleri ve kriz etkileriyle marketlerde, pazarlarda sürekli fiyat değişimleri yaşandığını, özellikle temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında büyük oranlı zamanlar gerçekleştiğini söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir soru önergesi veren Durmaz; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a “Sayın Albayrak, siz de yeni baba oldunuz, bebek mamasına ve bezine gelen zamlardan haberiniz var mı? Çocuğuna bez alamayan ailelerden haberiniz var mı?” diye sordu.

Türkiye’de çocuk sahibi milyonlarca ailenin mağdur, bebek bezi ve bebek maması Temmuz - Eylül ayları arasında yüzde yüz zamlandığını belirten Durmaz, “Aileler çocuklarına bez alamıyor, mama alamıyor! Bebekler aç mı kalacak” diye sordu. Durmaz’ın önergesinde yer alan sorular şöyle;

-Ürünlere yansıyan zamların sebepleri nelerdir? Son 6 ayda marketlerde kaç kez ürün fiyatlarında değişim yaşanmıştır? Bu fiyat değişimlerinin oranları nedir?

-Marketlerde yaşanan fiyat oynamalarını denetleyen bir mekanizma var mıdır?

-Ürünlerin fiyat artışı neye göre gerçekleşmektedir?

-Kur artışlarından etkilenen ürün grupları nelerdir?

-Özellikle yurttaşın en temel ihtiyaçlarında yüzde yüze varan artışlar yaşanmıştır. Örneğin; Bebek bezleri ve bebek mamalarında yüzde yüze yakın artışların yaşandığı gözlemlenmiştir. Yurttaş bebeğinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Bebeklere yönelik ihtiyaçlardaki yüzde yüze varan zamanların sebebi nedir? Bu alanda bir denetleme yapılacak mıdır? Bu zamlar dolayısıyla bebeğine mama alamayan, bez alamayan yurttaşlar için bir çözüm bulunacak mıdır?

-Artan enflasyon karşısında maaşları değersizleşen, alım gücü azalan yurttaşların maaşlarında iyileştirmeler yapmayı düşünüyor musunuz