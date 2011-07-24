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Politika

CHP’li Dibek, Osman Can’ın atamasını sordu

Turgut Dibek, Osman Can’ın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne atanmasında AKP’nin kapatma ve türban davalarında verdiği görüşlerin rolü olup olmadığını sordu.

24 Temmuz 2011 03:00




Hülya Karabağlı

T24/ Ankara - CHP Kırklareli Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi Turgut Dibek, Anayasa Mahkemesi eski raportörü Osman Can’ın, Marmara Üniversitesi (MÜ) Hukuk Fakültesi'ne atanmasında AKP’nin kapatma ve türban davalarında verdiği görüşlerin rolü olup olmadığını sordu.


Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Dibek, “MÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bu atamanın yasal kadro ihtiyacının belirlenmesi, akademik kadro ilanı, başvuruların kabul edilmesi ve jürinin belirlenmesine ilişkin yasal süreç ve mevzuata aykırı olarak yapıldığını ifade etmiştir” dedi.


“Rektörlük talep olmamasına rağmen neden doğrudan Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'na atama yapmıştır” diyen Dibek’in sor önergesi şöyle:


-Anabilim Dalı Başkanı'nın olumsuz görüşüne rağmen, rektörlük tarafından kadro açılması uygulaması 2010- 2011 öğretim yılında kaç kere uygulanmıştır?


-Osman Can'ın Anayasa Mahkemesi Raportörü olduğu dönemde AKP'nin kapatma ve türban davalarındaki görüşlerinin bu atamanın yapılmasıyla ilişkisi var mıdır?


-Osman Can, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi'ne aykırı bir şekilde nasıl atanmıştır?


-Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun, Osman Can'ın atamasına itirazı rektör tarafından işleme konmuş mudur? Konmadıysa Bölüm Başkanı'nın talebi neden hiçe sayılmıştır?"

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