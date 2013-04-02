CHP'li Develi: Camiden korktuk, uzaklaştırıldık, sosyete partisi olduk

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, yıllarca başörtüsü ile uğraştıkları, halkın derdini bırakıp laiklik peşinde koştukları özeleştirisinde bulundu. Develi, “Cami cemaatinden korktuk, uzaklaştırıldık. Sosyete partisi olduk. Toplumdan kopuk bir siyaset izleyen partilerin başarılı olma şansı yok” dedi.

CHP’li Turgay Develi, parti içindeki tartışmaları ve CHP’nin iktidara gelememesini ‘halkın gündeminden ve dertlerinden kopuk bir siyaset’ izlenmesine bağladı.

CHP’nin kendisine dayatılan sonuçlar üzerinden siyaset yaptığına işaret ederken, başörtüsü ve laiklik konusundaki keskin tavrı örnek verdi. Yıllarca başörtüsü ile uğraştıklarını, halkın derdini bırakıp laiklik peşinde koştuklarını belirten Develi, “Geçmişten bu yana halktan kopuk bir siyaset izledik. Toplumdan kopuk bir siyaset izleyen partilerin başarılı olma şansı yok.” dedi. Zaman gazetesinden Bilal Öğütçü’ye konuşan anamuhalefet partisinin gazeteci kökenli vekili, “Bizim tarihsel eksikliğimiz ve yanılgımız şu: Yıllarca laiklik peşinde koştuk, başörtüsü ile mücadele ettik ve sistemin savunma refleksini hep ön plana çıkardık. Yanlış yaptık. Sosyete partisi olduk. Bu da partimizi bugünkü hale getirdi” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil, başörtüsü ile uğraşmaktan adeta halkı unuttukları, cami cemaatinden korktukları özeleştirilerini de yaptı. Bundan sonra daha efektif, daha rafine bir siyaset izleyerek, soğuk savaşın siyaset dili yerine, halkın içinde yaşadığı sorunlara dokunan bir politika dili geliştirmek istediklerini söyledi.

CHP’nin kendisine dayatılan sonuçlar üzerinden siyaset yaptığına işaret eden Turgay Develi, şu görüşü dile getirdi:

“Biz bir eksik yapıyorduk. Birileri tarafından kurulan ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinden refleks gösteriyorduk. Halbuki, sonuçlar üzerinden siyaset yaparak bir yere varılamaz. Sonuçların nedenleri üzerinden bir yol izlemek lazım. Biz onlara samimi gelmiyoruz, inandırıcı gelmiyoruz. Ama halkın ayağına gideceğiz, dizinin dibine oturacağız ve partimizin programlarında aslında var olan temel sorunlara çözüm önerilerimizi anlatacağız.”

Cami cemaatinden uzaklaştırıldık

Turgay Develi’ye göre halk yoksul, işsiz ve çaresiz. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamıyor, işçi sendikasızlaştırılıp öksüzleştirildi. Türkiye’de 10 milyon emekli varken bunlara ulaşıp kendi dertlerini anlatmak yerine, başka şeylerle uğraştıklarını kaydeden Develi, “Biz cami cemaatinden korktuk, uzaklaştırıldık. Bunlar soğuk savaş siyaset diliydi. Türkiye’de ülkücü, devrimci, milli görüşçü ve sosyalistler olarak bu dili kullana kullana kamplara bölündük” eleştirilerini yaptı.

CHP Adana Milletvekili, partisinin bundan sonra daha efektif, daha rafine bir siyaset izleyerek, soğuk savaşın siyaset dili yerine değerler üzerinden; algılar üzerinden yapılan siyaset yerine, halkın içinde yaşadığı sorunlara dokunan, halkın çözüm iradelerini dinleyerek bir politika dili geliştirmek istediğini söyledi. Develi, bunun halk nezdinde karşılık bulacağına inandığını söyledi. Develi sözlerini şöyle noktaladı:

“Bir ülkücü, bir solcu, bir sosyalist ne kadar seviyorsa, ben de o kadar seviyorum. Bu söylemlerimizi samimi bir şekilde anlatabilirsek toplumun her katmanından destek alacağımıza inanıyorum.”