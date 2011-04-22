T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'Lİ DEMİR'DEN YSK'YA BAŞVURU DENİZLİ (A.A)

22 Nisan 2011 00:14

-CHP'Lİ DEMİR'DEN YSK'YA BAŞVURU  DENİZLİ (A.A) - 21.04.2011 - CHP'nin Denizli'den 4. sıra milletvekili adayı Adil Demir, İlhan Cihaner'in Denizli'den kontenjan adayı olarak gösterilmesinin önünü açan kararın tekrar incelenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunduğunu söyledi. YSK tarafından verilen kontenjan adayı gösterilmesi kararının ardından İlhan Cihaner'in aday gösterilmesiyle adaylık sıralamasında 4'üncü sıraya gerileyen Adil Demir, YSK'nın bazı bağımsız adayların durumuyla ilgili yeniden değerlendirme yapmasının Denizli için emsal teşkil ettiğini savundu. Bağımsız adayların itirazının kabul edilmesiyle ''onlar hakkında kesin olan kararın değiştiğini, YSK'nın görüş değiştirdiğini'' belirten Demir, şunları kaydetti: ''Denizli'de ikinci sıra için kontenjan aday kullanılması yönünde YSK'nın aldığı karar sonrasında, 16 Nisan'da CHP Genel Merkezi ve adaylar olarak biz, karar düzeltme isteminde bulunduk. Buna karşı YSK, karar düzeltme ve yeniden incelenme yoluna imkan vermemişti. İsteğimizin reddine karar vermişti. CHP bunun üzerine 3 ilde zorunlu olarak, ön seçime katılan adaylar dışındaki adayları kontenjan adayı olarak bildirmeye mecbur kaldı.  Bağımsız adayların veto edilmesinden sonra, kararın yeniden ele alınabileceği yönünde açıklamalar var. Bu, bizim için de YSK'nın vermiş olduğu 16 Nisan kararı hakkında ''görüş değiştirebileceği'' sonucunu ortaya çıkarır. Eğer bağımsız adaylar hakkında kararınızı değiştirirseniz bizim hakkımızda vermiş olduğunuz kararın da değişmesi gerekir. Bu nedenle kararın düzeltilmesi, öncelikli inceleme istemli başvuruda bulundum.'' Adil Demir'in, YSK'ya sunduğu dilekçede Denizli CHP aday listesinin 11 Nisan 2011 tarihli bildirimdeki haliyle kabul edilmesi gerektiği talebinde bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24