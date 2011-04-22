-CHP'Lİ DEMİR'DEN YSK'YA BAŞVURU DENİZLİ (A.A) - 21.04.2011 - CHP'nin Denizli'den 4. sıra milletvekili adayı Adil Demir, İlhan Cihaner'in Denizli'den kontenjan adayı olarak gösterilmesinin önünü açan kararın tekrar incelenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunduğunu söyledi. YSK tarafından verilen kontenjan adayı gösterilmesi kararının ardından İlhan Cihaner'in aday gösterilmesiyle adaylık sıralamasında 4'üncü sıraya gerileyen Adil Demir, YSK'nın bazı bağımsız adayların durumuyla ilgili yeniden değerlendirme yapmasının Denizli için emsal teşkil ettiğini savundu. Bağımsız adayların itirazının kabul edilmesiyle ''onlar hakkında kesin olan kararın değiştiğini, YSK'nın görüş değiştirdiğini'' belirten Demir, şunları kaydetti: ''Denizli'de ikinci sıra için kontenjan aday kullanılması yönünde YSK'nın aldığı karar sonrasında, 16 Nisan'da CHP Genel Merkezi ve adaylar olarak biz, karar düzeltme isteminde bulunduk. Buna karşı YSK, karar düzeltme ve yeniden incelenme yoluna imkan vermemişti. İsteğimizin reddine karar vermişti. CHP bunun üzerine 3 ilde zorunlu olarak, ön seçime katılan adaylar dışındaki adayları kontenjan adayı olarak bildirmeye mecbur kaldı. Bağımsız adayların veto edilmesinden sonra, kararın yeniden ele alınabileceği yönünde açıklamalar var. Bu, bizim için de YSK'nın vermiş olduğu 16 Nisan kararı hakkında ''görüş değiştirebileceği'' sonucunu ortaya çıkarır. Eğer bağımsız adaylar hakkında kararınızı değiştirirseniz bizim hakkımızda vermiş olduğunuz kararın da değişmesi gerekir. Bu nedenle kararın düzeltilmesi, öncelikli inceleme istemli başvuruda bulundum.'' Adil Demir'in, YSK'ya sunduğu dilekçede Denizli CHP aday listesinin 11 Nisan 2011 tarihli bildirimdeki haliyle kabul edilmesi gerektiği talebinde bulundu.