CHP'li Değer, Tanrıkulu'ya destek verdi





HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA



Dersim olaylarıyla karışan CHP’de sular dinmiyor. Kürt sorunu ve terör konusundaki söylemleriyle eleştirilen ve “ Üzerimize fazla gelmeyin. Bize siyaset yapacak yer yok mu” diyen Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu‘ya PM üyesi eski Diyarbakır Milletvekili Mesut değer sahip çıktı. Değer, “Sezgin Bey partide kalmalı. Üzerine gidilmemeli. Çalışmalarını sürdürmeli.Sahiplendiğimi belirtmeliyim” dedi.







‘Dersim’i kamuoyu önünde tartışmamalıydı’





PM üyesi Mesut Değer, parti içinde yankısı ve gerilimi yüksek olan son olayları T24’e değerlendirdi. Sezgin Tanrıkulu’ya sahip çıkan Değer, Dersim çıkışıyla Türkiye gündemine değiştiren Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’e, “Tartışmayı kamuoyu önünde değil. Parti içinde yapmalıydı. Toplumda infial yaratacak cümlelerden kaçınılmalı” göndermesinde bulundu.

CHP’nin Kürt sorunuyla ilgili çalışmasının Tanrıkulu ile başlamadığına dikkat çeken Değer, “ Herkesin Kürt kelimesini ağzına almaktan korktuğu dönemde rapor hazırladık. 1995 yılında yaptık. Ben bununla bilgili bir kitap yazdım. Türkiye’de ilk defa Kürt sorununu cesaretle ortaya koyan benim” dedi.







‘Tanrıkulu’nun yanındayım’





Tanrıkulu’nun Kürt sorunuyla ilgili ilk kez çalışma yapılıyormuş gibi yaklaşımına gösterdiği tepkinin parti içinde yanlış anlamalara neden olduğunu anlatan Değer, “Tanrıkulu’ya yönelik tepkiler konuldu. Dışlanmış görünüm yaratılmaya çalışılıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Ben sadece bu konudaki çalışmanın Sezgin Bey’le başlamadığına yönelik bir tepki göstermiştim. Ben, Sezgin Bey’in yanındayım. Kendisine destek veriyorum. Kürt sorunuyla ilgili her türlü çalışmasına destek sunmaya devam edeceğim”

‘Kafasından istifayı silmeli’







“Sezgin Bey’in üstüne gidilmemeli. Herkes düşüncelerini açıklamalı. Açıkça dile getirmeli. Kafasında istifa gibi bir düşüncesi varsa bunu silmeli” diyen Değer, “Sezgin Bey partide kalmalı. Çalışmasını sürdürmeli. Katkı sunmalıyız. Bu çerçevede, sahiplendiğimi belirtmek isterim”







‘ Aygün parti içinde tartışmalıydı’







Değer, Dersim çıkışıyla gündemi değiştiren Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün izlediği tutuma destek vermedi. “ Hiçbir siyasetçi toplumda huzursuzluk ve tedirginlik ve infial yaratacak, kardeşliği bozacak, din,mezhep ve bayrak, aleyhine kamuoyunda tartışmamalı. Sosyal demokrasinin gereği parti içinde düşüncesini tartışmalı. Böyle bir olayı tartışalım. Elbette araştıralım. Ama bunu kamuoyunda yapmak doğru değildir. Ben de parti içinde yapıyorum. İnfial yaratacak cümlelerden kaçınıyorum”.