-CHP'Lİ DEĞER: LİSTEYE DELEGELER KARAR VERİR ŞANLIURFA (A.A) - 12.12.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, partisinin 18 Aralıkta yapılacak kurultayına ilişkin ''Blok liste mi, çarşaf liste mi? Orada bin 242 kurultay delegemiz var, delegeler karar verir, tüzükte hüküm bellidir'' dedi. Değer ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, Şanlıurfa'da, CHP İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Değer, dün Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde düzenlenen Irak Kürdistan Demokrat Partisinin (IKDP) kongresine katıldıklarını hatırlatarak, parti olarak bu kongreye önem verdiklerini söyledi. Kongrenin devam ettiğini ifade eden Değer, orada görüş ve düşüncelerin tartışılacağını dile getirerek, ''Bizi ilgilendiren, bölge açısından demokrasi ve barışa yönelik mesajların çıkması'' dedi. Bir gazetecinin, 18 Aralıkta yapılacak CHP kurultayına blok listeyle mi, yoksa çarşaf listeyle mi gidileceğine yönelik sorusu üzerine Değer, ''Blok liste mi, çarşaf liste mi? Orada bin 242 kurultay delegemiz var, delegeler karar verir, tüzükte hüküm bellidir. Yüzde 10 imzayla yazılı bir önergeyle 'çarşaf liste istiyoruz' diye bir önerge verilir, bu önerge oylama sonucu kabul edilirse 'çarşaf', yok önerge verilmez veya kabul edilmezse 'blok'tur. Tüzükte hükmü belli, buna bizlerin karar verme şansı yoktur. Burada delegelere ipotek koyma şansımız yoktur. Delegeler kendisi karar verecektir.'' ''Siyasetçilere yumurtalı saldırı'' olayıyla ilgili soru üzerine de Değer, ''yumurtanın gündemden kalkması'' gerektiğini ifade ederek, ''Herkes elbette protestosunu, tepkisini koymalı ama demokrasi içerisinde'' dedi.