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Politika

CHP'li Değer: Kılıçdaroğlu sözünün gereğini yerine getirsin

CHP Parti Meclisi Üyesi Mesut Değer, seçimde CHP'nin başarısız olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

13 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Mesut Değer, seçimde CHP'nin başarısız olduğunu belirterek, ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan medyada ve mitinglerde ortaya koyduğu 'başarısız olursam giderim' sözünün gereğini yerine getirmesini bekliyoruz'' dedi.


Değer, Diyarbakır İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında,  CHP'nin Diyarbakır'da 2002 seçiminde yüzde 2, 12 Haziran'da yapılan seçimde ise yüzde 1.8 oranında oy aldığını, bu nedenle başarısızlığın söz konusu olduğunu söyledi.


Diyarbakır'da CHP'nin aldığı oylarda milletvekili adaylarının katkısı olmadığını, adayların ilçelerde seçim bürosu dahi açmadığını ifade eden Değer, şöyle konuştu:


''Tepe Beldesi'nde 118 oy alındı. Sezgin Tanrıkulu'nun ailesinin oy kullandığı sandıklarda yeterli oy çıkmamıştır. Tanrıkulu'nun köylerinde partiye hiç oy çıkmamıştır. Alınan oylar il teşkilatının yaptığı çalışmalar sonucu alınan oylardır. 'Yeni CHP, eski CHP' ayrımı bu başarısızlığın nedenlerinden birisidir. CHP, 2002 seçiminde 178 milletvekili ile parlamentoya girmişti. 12 Haziran'da CHP başarısız olmuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan medyada ve mitinglerde ortaya koyduğu 'başarısız olursam giderim' sözünün gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Topluma verdiği sözün gereğini yapmaya davet ediyoruz.''


Değer, bir soru üzerine Diyarbakır il teşkilatının istifa etmeyeceğini kaydetti.


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