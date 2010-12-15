-CHP'Lİ DEĞER İZLENDİĞİNİ VE DİNLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, internet yazışmalarının izlendiğini ve telefon konuşmalarının dinlendiğini ileri sürdü. Değer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parti çalışmalarıyla ilgili olarak çok sayıda avukatla hem telefon hem de internet yoluyla görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Yaklaşan kurultay öncesi Adana'da görev yapan bir avukat ile geçtiğimiz günlerde elektronik posta yoluyla yazışmaları olduğunu anlatan Değer, şöyle konuştu: "Bizim yazışmamızın ardından, 'abingoz@yahoo.com' adlı mail hesabından avukat arkadaşıma bir mail geliyor. Mailde, kurultayda çok ciddi müdahaleler ve çekişmeler olacağı belirtilerek, 'bu pazarlıkların bir kısmı Mesut Değer için de yapılacaktır. Ancak başka partilerle arası iyi olduğu için burada işi biterse bile o siyasete devam edecektir. Sizin ise çok dikkatli olmanız gerekir. PM'ye girme şansınız yüzde 30 ve bu da geçici olabilir. Telefon görüşmelerinize ve özel hayatınıza çok dikkat edin ve uzun vadeli görüşün. Yaptığınız emeklere yazık olmaması için buna mecbursunuz...' şeklinde ifadeler yer alıyor. Bu maili yazan kişi bizim avukat arkadaşımla neler konuştuğumuzu da çok iyi biliyor." Elektronik postanın gelmesinin ardından avukatın kendisini arayıp bilgilendirdiğini ifade eden Değer, ardından avukatın konu ile ilgili Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Daha önce de genel merkezdeki odasında "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı bulunduğunu, telefon görüşmelerinin de dinlendiğini ileri süren Değer, kendisinin de yargı yoluna başvuracağını kaydetti. Değer, "Maillerimiz okunuyor, telefonlarımız dinleniyor. Mesut Değer'in bu listede olmaması için dışardan etkiler var. Bunlar kabul edilemez. Benim bu listede olup olmamam önemli değil, ben yıllardır CHP çatısı altında siyaset yaptım ve yapmaya devam edeceğim" dedi. -IKDP KONGRESİ- Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin (IKDP) kongresine katılmak üzere Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ile Irak'a gittiklerini de aktaran Değer, katılımcılardan büyük ilgi gördüklerini söyledi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile görüşmeleri olduğunu anlatan Değer, kongreden barış ve demokrasi yönünde mesajlar çıkması yönündeki taleplerini ilettiklerini bildirdi. Mesud Barzani'nin, "Kemal'e selam söyle" dediğini aktaran Değer, bu selamı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini ifade etti.