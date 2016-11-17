CHP’li Çıray’ın o küfrü tutanaklardan çıkarılmadı

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu toplantısının dün yapılan basına kapalı bölümünde, CHP Parti Meclisi'nin yayımladığı bildiri kavga çıktı. Komisyon Başkanı Reşat Petek, “CHP’nin bildirisinde yer alan ve hükümetin terör örgütleriyle birlikte hareket ettiği” yönündeki ifadeleri gündeme taşıdı. Petek'in "Bildiride yer alan ifadeler ihanettir” sözlerine CHP’li Aytun Çıray, “Burası bildiriyi tartışma yeri değildir” diyerek itiraz etti. Çıray, kendisine yöneltilen suçlamalar üzerine AKP’li Hüseyin Kocabıyık için ağır bir ifade kullanarak “Bu tam bir o.. ç...dir" dedi. Çıray’ın söylediği küfür beklenilenin aksine komisyon tutanaklarında şifreleme ya da kısaltma yapılmadan söylendiği biçimde aynen yayımlandı. Tutanaklar CHP’li Çıray ile AKP’li Hüseyin Kocabıyık’ın birbirlerine çok ağır sözler söylediğini ortaya koyuyor. AKP’lı Kocabıyık, CHP’li Çıray’a, ‘aşağılık’ ve ‘rüşvetçi köpek’ifadelerini kullanıyor.

Komisyonda dün basına kapalı toplantıya ilişkin yayımlanan tutanak şöyle:

BAŞKAN – Siz burada Komisyonun büyük bir çoğunluğunu terör örgütüne yardım, yataklıkla suçlayarak bu Komisyona nasıl bir katkıda bulunacağınızı düşünüyorsunuz? Eğer gerçekten darbeye karşıysa Cumhuriyet Halk Partisi ve onun sözcüleri muhatap milletvekili üye arkadaşlarımıza terör örgütüne yardım ve yataklık ve suçlusu konumunda itham ederek, ekranlarda bu şekilde suçlayarak mesafe alacağınızı mı sanıyorsunuz yoksa FETÖ’ye hizmet mi ediyorsunuz?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Peki, şimdi bunu…

BAŞKAN – FETÖ’nün suç ortaklığına... Asıl, FETÖ’nün terör örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra, 17-25’ten sonra FETÖ’yle kol kola girdiniz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Baş suç ortağı sizsiniz! Sizin aslında orada oturmamanız lazım biliyor musunuz. Siz FETÖ’nün savcısını koruyan bir adamsınız. Sizin resmî sitenizde Zekeriya Öz’e övgüler yazıyor. Sizin aslında orada olmamanız lazım. Siz yardım ve yataklık yaptınız, siz FETÖ’nün davalarının baş savunucusuydunuz tamam mı.

BAŞKAN – Sayın Aytun Çıray, polemiklere girmeyin.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Siz bana ne söyleyeceğimi öğretemezsiniz bana. Sabret bakalım ne söyleyeceğim.

BAŞKAN – Lütfen, bakın hareket etmeyin, hakaret etmeyin.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ne hakareti?

BAŞKAN – Bir soru sordum, cevap verin.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Allah, Allah! Ya, hep beraber bana istediğinizi söyletmeye çalışıyorsunuz.

BAŞKAN – Siz Türkiye Büyük Millet Meclisinin şerefli Komisyonunu FETÖ’nün suç ortağı görme ihaneti içine girdiniz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kim diyor? Hain sensin! Ne ihaneti?

BAŞKAN – Sözünüzü geri alın!

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen “İhanet içine girdi.” diyorsun bana.

BAŞKAN – Ben, madde boyutuyla bir bildiriden bahsediyorum. Bu bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisine ihanettir.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Buranın konusu değil o, buranın konusu değil kardeşim. Partinin sözcüleri parti meclisi karar vermiş açıkladı, senin partinin sözcüleri cevap veriyor…

BAŞKAN – O zaman bu görüşteki bir anlayışa bu Komisyonda uzman için bir görevlendirme yapılamaz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – O yüzden yapmıyorsun öyle mi?

BAŞKAN – Yapmıyoruz efendim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bugüne kadar onu mu bekledin?

BAŞKAN – Yapmıyoruz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu konuşmaların her birisi bu Türkiye’nin tutanağına geçiyor, Türkiye’nin gözleri önünde cereyan ediyor. Burayı sabote ediyorsunuz.

BAŞKAN – Şu ana kadar sizin Komisyon üyeleriniz görevdeydi.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bak, o zaman bunu soracağına -şimdi buraya getirmek istemiyordum tartışmayı- “Ne istediniz de vermedik?”i açıkla bana kardeşim.

BAŞKAN – Bitti mi sözünüz?

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Sen de Kavukları açıkla.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Açıklamazsam şerefsizim!

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Peki, açıkla.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Açıklamayan orospu çocuğudur! Senin ne demek istediğini biliyorum ben.

BAŞKAN – Sizi edepli konuşmaya davet ediyorum. Saygısız üslubunuzdan dolayı Komisyon olarak kınıyorum.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Çok ayıp, çok ayıp!

(Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay salonu terk etti)

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Aşağılık herif.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Aşağılık sensin.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Rüşvetçi köpek!

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen rüşvetçisin.

BAŞKAN – Sayın Çıray… Bu sizin insanlığınıza, edebinize hiç yakışmadı.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Utanmaz! Yalancı! Bunların hepsinin hesabını sana mahkemede soracağım, hepsinin.

BAŞKAN – Efendim, tüzük hükümlerine göre böyle bir sözü geri almaya davet ediyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir laf söylemeye kalktık, hep beraber hücum ettiniz ya. (Gürültüler)

BAŞKAN – Efendim, bir saniye…

Sayın Aytun Çıray, bu hakaretinizi geri almaya davet ediyorum, bu hakaretinizi geri almaya davet ediyorum.

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – 3 Aralıkta Amerika’da ne yaptın, onu anlat.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hepsini anlatmayan şerefsizdir!

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) – Anlat işte.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hep beraber oraya geçeceğiz, hep beraber. Daha yeni başladı her şey Hüseyin Bey.

BAŞKAN – Bakın, bu Tüzük’e aykırı, kaba, incitici, hakaret içeren küfürlü sözlerinizden dolayı bir Komisyon üyemiz Komisyonu terk etti. Lütfen bu konuşmalarınızı geri alın. (Gürültüler)

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Ya, bir dakika arkadaşlar, durun bir, hep beraber konuşuyorsunuz ya!

BAŞKAN – Ben konuşuyorum, bir saniye.

Bu konuşmaları geri almaya davet ediyorum. Bu, Tüzük’e aykırı ve gerçekten ahlak dışı bir üslup, bunu geri alın.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Kimseye şahsen hakaret etmedim.

BAŞKAN – Komisyona hakaret ettiniz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bir yemin olarak söyledim. Komisyon bana hakaret ediyor. Şimdi, tutanaklardaki o sözlerim için hanımefendilerden özür diliyorum, söylenmemesi gereken şeylerdi ama çok ağır laflar ediliyor burada, bana ithamlarda bulunuluyor, bunları mahkeme önünde hesaplaşacağız inşallah. Ayrıca, tutanaklardan da çıkarılmasını rica ediyorum o sözlerimin.

BAŞKAN – Tüm Komisyondan özür diliyorsunuz?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Özür diliyorum, hanımlardan özellikle.

BAŞKAN – Tüm Komisyondan özür diliyorsunuz?

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Özür diliyorum, hanımlardan özellikle.

BAŞKAN – Peki, teşekkür ederim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklardan çıkıyor mu Sayın Başkan? Tutanaklardan çıkarılmasını rica ediyorum ben, rica ediyorum sizden.

BAŞKAN – Özür dilediniz.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Söyledim, tutanaklardan çıkarılmasını rica ediyorum.

BAŞKAN – Tamam, o zaman gerçekten Tüzük hükümlerine aykırı olarak söylenmiş bu sözlerden özür dilemeniz bir erdemdir. Hakaret ne kadar kötüyse, özür dilemek de bir erdemdir, onu ifade ediyorum.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Hakaret etmedim ama laflar kötüydü, çıkarılmasını rica ediyorum o şeyden, tutanaklardan.

BAŞKAN – Tutanaklara geçmiştir.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Tutanaklardan çıkarılmasını rica ediyorum Sayın Başkan.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Müsaade ederseniz Emine Hanım’ı çağıralım, özür dilediğini de yazalım. Emine Hanım hepimiz adına…

BAŞKAN – Haber edelim.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, ben kimseye hakaret etmedim. Özür dilediğim şey, ağzımdan çıkan söz hanımefendilerin olduğu yerde çıkmaması gereken bir sözdü. Ben bir yemin olarak söyledim bunu, Türk geleneğinde vardır. Burada söylenen sözler… Gelmişsiniz, CHP’yi burada yargılayacaksınız.

BAŞKAN – Hayır, hayır. Doğrudan bir defa Başkan olarak bana hakaret ettin.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Sen diyorsun ya bana, benim partime her şeyi söyledin, ihanetle suçladın.

ZEKERİYA BİRKAN (Bursa) – Neyse, Başkanım… Bu bildiri hakikaten bu Komisyona ihanettir, bu şahsa yönelik bir şey değildir.

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Bu Komisyonun konusu mu bu?

BAŞKAN – Buradaki Komisyon üyelerini terör örgütünün mensubu veyahut da yardım ve yataklık yapmakla suçlamak gerçekten bu Komisyonun bundan sonra nasıl çalışacağı sorusunu ortaya getirir. Bunu ben müzakere edelim dedim ve en tabii hakkımdır Komisyon Başkanı olarak. Zira, şu arada karşı karşıya oturulurken…

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Arkadaşlar, şimdi, bakın, buraya basarım, “YouTube”a, burada bir şey dinletirim Komisyona herkes üzülür.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Dinletin canım nedir! Erkeklik üzerinden…

AYTUN ÇIRAY (İzmir) – Yazın, belediye başkanlarınızın adını yazın, neler söylemişler görün.