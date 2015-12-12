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CHP'li Çıray: O hastanelerde tedavi gören hastalara yazık, günah değil mi?

İzmir Valiliği, Şifa ve Başkent üniversitelerine ait hastanelerin kapatılması kararı aldı

12 Aralık 2015 13:31

CHP’nin hekim milletvekili Aytun Çıray, İzmir Valiliği kararıyla Şifa ve Başkent üniversitelerine ait hastanelerin kapatılmasına tepki gösterdi. Hastanelerin kapatılarak asıl hastaların cezalandırıldığını söyleyen Çıray, “Benim önce bir insan, sonra bir hekim olarak isyanım, hastalarımızın düşürüldüğü çaresiz durumdur. O hastanelerde tedavi gören hastalara yazık günah değil mi?” dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Başhekimlik ve Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı görevlerinde de bulunan Milletvekili Çıray, Şifa ve Başkent üniversitelerine ait bazı sağlık kuruluşlarının, YÖK’ün aldığı kararın ardından valilik tarafından kapatılmasına tepki gösterdi. Hastaların ortada kalmasına tepki gösteren Çıray, “Terörist hastane olur mu?” diye sordu. Kapatma kararının, aklın alacağı bir şey olmadığını savunan Aytun Çıray, şu açıklamayı yaptı: “Şifa hastanelerinin ve onun yanında İzmir’de Başkent Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren sağlık kurumunun kapatılması akıl alır gibi değil. Bu hastanelerde suç işlediğinden şüphe ettiğiniz şahıslar varsa hukuki olarak gereğini yaparsınız ama hastaneleri neden kapatıyorsunuz? Eğer bu hastaneler bugüne kadar usulsüz olarak çalışıyorlardı diyorsanız, o halde siz görevi ihmal suçu işlemişsiniz demektir. Benim önce bir insan, sonra bir hekim olarak isyanım, hastalarımızın düşürüldüğü çaresiz durumdur. O hastanelerde tedavi gören hastalara yazık günah değil mi? YÖK, kasım ayında, ‘YÖK kararı olmaksızın ek hizmet binalarında sağlık hizmeti sunamazsınız.’ diye karar alıyor Hükümet, aralık ayında hastaneleri kapatıyor. Bu kararların teknik olduğunu bana kimse anlatamaz. Bu hastaneleri kapatarak, asıl hastaları cezalandırmış oldunuz. Yazık.”

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