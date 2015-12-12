Gülen cemaatine yakın 11 hastane hakkında kapatma kararı!

Cemaat'e yakınlığıyla bilinen İzmir’de Şifa Üniversitesi’nin 11 hastanesine kapatma kararı çıktı.



Şifa Üniversitesi Hastaneleri'yle ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) kapatma kararı çıktı. Karara göre, üniversitenin İzmir bornova'daki hastanesi, İzmir Basmane'deki hastanesi ve 9 polikliniği ruhsatları iptal edilerek kapatılıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, İzmir’de Şifa Üniversitesi’ne bağlı dokuz tıp merkezi için YÖK’ün verdiği kapatma kararı polis aracılığıyla tebliğ edildi. Aynı şekilde Başkent Üniversitesi’ne bağlı Zübeyde Hanım Tıp Merkezi için de kapatma kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün öğle saatlerinde Türkiye Tabipler Vakfı’nın kurucusu olduğu Şifa Üniversitesi’nin bornova’daki Tıp Fakültesi Hastanesi dışındaki çeşitli ilçelerdeki 9 tıp merkezine giderek İzmirsağlık Müdürlüğü’nün kapatma yazısını tebliğ edip, tespit yaptı. İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın "Olur" imzasının da bulunduğu yazıda, YÖK’ün 26.11.2015 tarihli kararında, tıp fakültelerine bağlı semt polikliniklerinin eğitime yönelik olmaması nedeniyle kapatılması, eğitime yönelik çalışacak olanların ise yeniden YÖK’ten 6 Aralık 2015 tarihine kadar ruhsat alması gerektiği hatırlatıldı. Polis ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri bu kapsamda çalışan Şifa Üniversitesi’nin dokuz, Başkent Üniversitesi’nin Zübeyde Hanım Tıp Merkezi adıyla bir merkezinde 9 Aralık tarihinde tespit yaptı. Tespitte bu merkezlerde 6 Aralık tarihinden sonra da hasta tedavi ve sağlık hizmetinin devam ettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekipleri sözkonusu tıp merkezlerine bugün de gidip hasta kabulünün durdurulmasını istedi. Ekipler Valilik onayı ile tebliğ ettikleri yazıyla, nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından, nakli mümkün olanların başka hastanelere nakillerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Rektörlükten açıklama

Şifa Üniversitesi Rektörlüğü uygulama konusunda yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Üniversitemizin ek binaları İzmir valiliğinin oluru ile il sağlık müdürlüğü tarafından kapatılma işlemi başlatılmıştır. YÖK’ün semt poliklinikleri başlıklı kararında vakıf üniversitelerin eğitim hizmeti verilmeyen semt polikliniklerinin 6 Aralık tarihine kadar kapatılması istenmiş olmasına rağmen İzmir Valiliği’nce eğitim hizmeti verilen tüm ek binalarında işlem yapılmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki faaliyetin durdurulması işlemleri adli bir sürecin sonunda değil, YÖK’ün daha önce aldığı ve şu an itibariyle Danıştay’da iptal davasına konu olan bir kararına dayanmaktadır. Ek binalarımızda yatarak tedavi gören hastalarımızın tedavilerine tamamlanıncaya kadar devam edilecektir. Bornova uygulama araştırma merkezimizin hasta kabulüne hiçbir kısıtlama getirilmemiştir. Diğer taraftan YÖK’ün belirtilen kararı sadece üniversitemizle ilgili olmayıp sağlık alanında eğitim ve hizmet veren tüm Türkiye’de faaliyet gösteren vakıf üniversitelerini kapsamaktadır. Doğrudan kurumumuza yönelik bir uygulama söz konusu değildir. Yapılan bu işlemlere karşı kurumumuz tarafından en kısa sürede yasal yollara başvurularak söz konusu işlemlerin iptali ve doğan zararların tazmini yoluna gidilecektir."

Haziran ayında da bilgisayarlarına el konulmuştu

Türkiye Tabipler Vakfı’nın kurucusu olduğu Şifa Üniversitesi ve Şifa Üniversitesi Tıp Fükültesi hastanesinde geçen haziran ayında ’paralel devlet yapılanması’ adı altında yürütülen soruşturma kapsamında arama yapılmış, 21 saat süren arama sonucunda 200 klasör evrak ile bilgisayarlara el konulmuştu. Türkiye Tabibler Vakfı bu aramanın ardından yaptığı açıklamada hastaneyi 2011 yılında, üniversiteyi ise 2012’de devrettiklerini, kendilerinin sadece öğrencilere burs sağladıklarını belirtmişti.