CHP’li Çıray: HDP'li Kaplan bana pislik ve faşist dedi

CHP’li Aytun Çıray’la HDP’li Kaplan arasında ‘Peşmerge’ kavgası büyüyor. Çıray, Kaplan’ın kendisine ‘faşist’ ve ‘pislik’ diye hakaret ettiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinde peşmergeleri Yunan ordusuna benzeten CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan arasında başlayan tartışma büyüyor. Çıray, kavgaya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kaplan’ın kendisine “ Nasıl kıyaslama yapıyorsunuz Yunan ordusunun… Allahtan kork be, siz sosyal demokrat bir partinin milletvekilisiniz. Bundan sonra laflarına dikkat et pislik” dediğini söyledi. Bu hakaret üzerine kendisinin de “ Pislik sizsiniz, sizden izin alacak değilim” karşılığını verdiğini ifade etti. Çıray, Hasip Kaplan’ın, “ Sen faşist gibi konuşuyorsun” dediğini de kaydetti.

CHP’li Aytun Çıray, komisyondaki konuşması ve kavgaya yer verdiği açıklama şöyle:

Çıray: Eğer güçlü muhalefete, siz muhalefetin sesine kulak verirseniz dış dünyada sizi zorlayan bazı insanlara dönüp dersiniz ki; - demokrasinin faydası buradadır işte- benim ülkemde demokrasi var. Benim ülkemde muhalefet var. Benim ülkemde halkımın bir kısmı bu isteklere karşı, dersiniz ve o zaman işte Peşmerge kuvvetleri oradan adeta Türkiye’ye Yunan ordusunun girdiği (zamanki) gibi gösterilerle gelip geçmez.

Hasip Kaplan: Nasıl kıyaslama yapıyorsunuz Yunan ordusunun… Allahtan kork be, siz sosyal demokrat bir partinin milletvekilisiniz. Bundan sonra laflarına dikkat et pislik..

Aytun Çıray: Pislik sizsiniz, sizden izin alacak değilim…

Hasip Kaplan: Nasıl konuşuyorsun Yunan Ordusu gibi.. Peşmerge Kürdistan’dan geldi, Kürdistan'dan girdi, Kürdistan'dan Kobani’ye gitti. Kürt kardeşlerimizdir onlar öyle kıyaslayamazsın Allah'tan kork. Ne biçim konuşuyorsun be, deminden beri kusuyorsun. Öyle şey olur mu ya. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Aytun Çıray: Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun beyefendi, Türkiye’de Kürdistan nerede kuruldu?

Hasip Kaplan: Bana ‘Kürdistan nerde kuruldu?’ diyorsun. Kürdistan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden gelen Peşmergeler Anayasa elçisi olarak geldi. Yunan ordusuyla kıyaslıyorsun bir sürü asker gelmiş be..

Aytun Çıray: Bakın arkadaşlar önce bu numaralardan vazgeçelim. Artistik numaralarıyla beni kimse susturamaz. Ben Kürt kökenli vatandaşlarımızdan söz etmiyorum. Ben yanlış yapılan işlerden, devletin ayağa düşürülmesinden, Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde başka liderlerin ‘Biji Obama’ diye bağırılarak propagandasının yapılmasından söz ediyorum. Böyle iki yüzlü siyasete gerek yok. Kimse benim sözlerimi çarpıtamaz. Hiç kimse çarpıtamaz. Bugün (6-7 Ekim olaylarına) hiç kimsenin sesi çıkmadı beyefendi. Diyarbakır’da esnafların dükkanları yakıldı, Diyarbakır’da Kürt kökenli vatandaşların… yazık günah o insanlara…

Hasip Kaplan: Senin Genel başkanın ne diyor? Merkezi yürütme böyle mi diyor? Parti yönetimin böyle mi diyor? Sen faşist gibi konuşuyorsun.

Başkan: Saygılı ol Sayın Kaplan… Söz veririz konuşursunuz.

Hasip Kaplan: Hakaret üstüne hakaret olmaz.

Aytun Çıray: Kime hakaret ettim ben?

Hasip Kaplan: Peşmerge Kürt değil midir?

Aytun Çıray: Bir halkın diğer halkı küçümseyeceği hiçbir sözüm yok bunların içerisinde, burada bu tür polemiklerle tam aksine duygusal yönden Kürt kökenli vatandaşlarımız provoke edilmek istenmiştir. Görüşüm şudur: sözlerim çarpıtılmıştır. Sözlerim ‘Biji Obama!’ diye bağırıp oradan geçen güçlere gösteri yapan sapkın düşünceleredir. Ne bir halkadır, ne de geçen peşmergelere güçlerinedir. Orada tutanaklara bakarsanız gayet net ne söylediğimi görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin ne düşündüğüne gelince; Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkere görüşülürken orada hangi milletin kuvvetleri hangi devletin kuvvetleri geçecek tadat edilmeli, yazılmalı diye söylemişti. Ne yazık ki, herhangi bir silahlı kuvvetleri gibi bir şey yazıldı oraya. Yani bunlar kabul edilebilir şey mi?