CHP'li Çıray: FETÖ'nün siyasi ayağı, belediye ihalelerinde gizli

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili konuştu. Çıray, "AKP’nin büyükşehir belediyelerinin tüm ihaleleri gözden geçirilmeden FETÖ’nün siyasi ve ekonomik boyutu anlaşılamaz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çıray kendisine sorulan, "Referandumdan sonra AKP’nin kendi içindeki FETÖ’cülerle hesaplaşacağı ve büyük bir tasfiyeye gideceği söylendi. Bu tasfiye olacak mı?" sorusuna "Göreceğiz. Başbakan bu işin siyasi sorumluları yok diyor. Şamil (Tayyar) Bey siyasi sorumluları var, diyor. Bakın açık söylüyorum AKP’nin büyükşehir belediyelerinin tüm ihaleleri gözden geçirilmeden FETÖ’nün siyasi ve ekonomik boyutu anlaşılamaz. Ben ise artık savcı ve yargıçlarımız ne diyecek diye bekliyorum. Onlara güveniyorum. İddianameleri nedeniyle görevden alınmayı bile göze aldılar" yanıtını verdi.

‘AKP için hezimet’

Referandum öncesinde ‘Mühürsüz pusulalar’la ilgili uyarınız doğru çıktı ama önlenemedi...

Biz seçimlerin ve referandumların giderek kasıtlı olarak bozulan koşullarda yapıldığını gözlemliyorduk. Halkımız kahvehanelerde ‘bunlar sandıklarla oynuyor kardeşim; sandığı korumak lazım’ diyorlardı. Ancak bu referandumda bu sözler ete kemiğe büründü. 16 Nisan’da referandumun meşruiyetinin ortadan kalktığını söyleyecek somut kanıtlara sahip olduk. AKP zihniyetinin sağlıklı, seçim yapmayacağını ‘evet’ diyen vatandaşlarımız da gördüler. Bu nedenle 16 Nisan AKP zihniyeti için örtülü bir hezimetten başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanı, “Oyunu 1-0 da kazansanız 5-0 kazansanız da üç puanı alırsınız” dedi ama bununla gurur duymamalı. Çünkü milletimiz oyunun sözde 1-0’lık sonucunun aslında bir hakem hilesi olduğunu biliyor. Bundan ötürü AGİT de oyların yeniden sayılmasını istiyor. Sayamayacaklar! Nedenini dünya âlem biliyor. O halde hak aramaya devam edip 2019 seçimleri için şimdiden çok geniş tabanlı bir seçim güvenliği hareketi ve hukuku yaratalım.

Bir sonraki seçimlerin eşit şartlarda, anayasa ve kanunlara uygun yapılacağını nasıl umabiliriz?

Öncelikle bu hukuksuzluğu muhalefet olarak unutturmamakla görevliyiz. Sabah öğle akşam, günde üç öğün YSK’nin yaptığı bu tam hukuksuzluğu hatırlatarak meşruiyet tartışmasını halkımızın unutmasına izin vermemeliyiz. Bakın 46 seçimleri 71 yıldır tartışılıyor, bu referandum oylaması 171 yıl unutulmayacak.

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